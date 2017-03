„Von Nerds, Einhörnern und Disruption“ – 30 Mal im Abo-Bundle

Was geschieht, wenn ein gestandener Newsweek-Redakteur in einem Startup landet? Das erfährst du in Dan Lyons „Von Nerds, Einhörnern und Disruption“. Aktuell kannst du dir eines von 30 Büchern zum t3n-Abo sichern.

Jahrelang hatte Dan Lyons als Tech-Redakteur über Startups geschrieben. Als er überraschend seinen Arbeitsplatz verlor, glaubte er den richtigen Schritt zu tun, als er von der krisengeschüttelten Medien- in die disruptive Startup-Branche wechselte. Falsch gedacht! Anders als der Titel vermuten lässt, berichtet Dan Lyons wahrheitsgetreu und ehrlich von seinen erschütternden Erlebnissen im Content-Team von Hubspot. Er tut es aber mit einer so spitzen und entlarvenden Feder, dass sich das Buch in einem Rutsch genüsslich lesen lässt. Dabei bedeutet der hohe Unterhaltungswert nicht, dass Lyons Geschichten nicht auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Abgründe aufdecken. Für alle, die ein bisschen humorvolle Distanz vertragen können, ein unbedingter Lesetipp. Jetzt abonnieren!