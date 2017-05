Nest Cam IQ: Neue Kamera zur Innenraum-Überwachung nimmt in 4K auf und erkennt Katzen

Mit der Nest Cam IQ hat die Alphabet-Tochter eine intelligente Innenraum-Überwachungskamera vorgestellt. Das neue Modell kann unter anderem Videos in 4K-Auflösung aufnehmen.

Nest Cam IQ: Kamera zur Innenraum-Überwachung mit smarten Funktionen

Seit Mitte Januar 2017 sind die Nest-Produkte offiziell in Deutschland verfügbar. Neben dem Rauchmelder Nest Protect und der Outdoor-Überwachungskamera Nest Cam Outdoor ist seitdem auch die Nest Cam Indoor für die Überwachung der eigenen Wohnung bestellbar. Am Mittwoch hat das Unternehmen mit der Nest Cam IQ ein neues Produkt vorgestellt, das für eine verbesserte Überwachung der eigenen vier Wände sorgen soll.

Die neue Nest Cam IQ unterstützt Aufnahmen in 4K-Auflösung. (Foto: Nest)

Die neue Kamera besitzt einen 4K-Bildsensor mit acht Megapixeln, einen 12-fachen Digital-Zoom mit Bildoptimierung und HDR-Bildverarbeitung (High Dynamic Range), wodurch dem Nutzer kein wichtiges Detail entgehen soll. Mittels zweier leistungsstarker 940-Nanometer-Infrarot-LEDs sei die Kamera im Nachtsicht-Modus in der Lage, den kompletten Raum gleichmäßig auszuleuchten – laut Nest sogar „in schwärzester Nacht, ohne roten Schein“.

Die Nest Cam IQ soll auch in tiefster Nacht noch gute Resultate liefern. (Foto: Nest)

Nest Cam IQ mit Gesichtserkennung und kostenloser Personenwarnung

Die neue Kamera zeigt Nest zufolge nicht nur, was im Zuhause aktuell vor sich geht, sondern sie soll auch zwischen Personen unterscheiden können. Sie könne beispielsweise mitteilen, wenn das Schulkind sicher zu Hause angekommen ist – sich aber auch melden, wenn eine unbekannte Person in die Wohnung eingestiegen ist, so Nest. Ist letzteres der Fall, könne der Nutzer entsprechend gewarnt werden. Ein zusätzliches Abo sei dafür nicht erforderlich.

Die Nest Cam IQ kann per Smartphone-App gesteuert werden. (Foto: Nest)

Bei besagter „Personenwarnung“ kann ein Bild auf ein verknüpftes Smartphone gesendet werden, und außerdem automatisch an die erkannte Person mittels „Supersight“-Funktion herangezoomt und deren Bewegung gleichzeitig per Bild-in-Bild-Modus im Rahmen des 130-Grad-Sichtfeldes verfolgt werden. Damit nicht bei Bewegungen der Hauskatzen jedes Mal der Alarm aktiviert wird, soll die Nest Cam IQ zwischen Personen und Katzen unterscheiden können. Ihr könnt euch außerdem über die Kamera mit den im Raum befindlichen Personen unterhalten – die Nest Cam IQ besitze einen siebenmal stärkeren Lautsprecher als das letzte Nest-Cam-Modell.

Während die Personenwarnungen der Nest Cam IQ kostenlos nutzbar sind, könnt ihr mit dem Nest-Aware-Abo Gesichtserkennungsmeldungen nutzen: Mit der Nest Cam IQ lassen sich Personen identifizieren und zuordnen, sodass zwischen Familienmitgliedern und Fremden unterschieden werden könne. Ferner ist per Abo die Funktion „intelligente Audiowarnungen“ nutzbar, mit der der Nutzer über Dinge informiert werden kann, die außerhalb des Kamera-Sichtfeldes geschehen – beispielsweise wenn eine Person spricht oder ein Hund bellt. Diese Funktionen bleiben aber nicht nur der Nest Cam IQ vorbehalten: Sie stehen demnächst auch für die Nest Cam Indoor (Affiliate-Link) und die Nest Cam Outdoor zur Nutzung bereit, sofern sie ein Nest-Aware-Abo besitzen.

Nest Cam IQ. (Foto: Nest) 1 von 10 Zur Galerie

Die neue Innenraum-Überwachungskamera soll laut Hersteller ab dem 13. Juni in Deutschland, Österreich, Italien und Spanien zum Preis von 349 Euro vorbestellt werden können. Der Versand soll voraussichtlich gegen Ende Juni erfolgen.

