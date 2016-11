Netflix: Der Offline-Modus für iOS und Android ist da

Netflix hat seinen Apps für Android-Geräte, iPhones und iPads endlich den versprochen Offline-Modus verabreicht. Die Download-Funktion steht ab sofort zur Verfügung.

Netflix: Der Offline-Modus ist da!

Der Offline-Modus wurde von Netflix-Managern lange Zeit abgelehnt: Er sei zu kompliziert für die Kunden und widerspreche den Vorstellungen des Unternehmens. Im April dieses Jahres erfolgte schließlich der Sinneswandel. Netflix-CEO Reed Hastings bestätigte in einem Interview, dass man der Offline-Funktion mittlerweile offen gegenüberstehe.

Nach dem Update der Netflix-App solltet ihr den Offline-Modus nutzen können. (Bild: Netflix)

Dass der VOD-Anbieter daran werkelte, zeigte sich schon in den vergangenen Monaten. Netflix hatte mit Content-Providern verhandelt, um nicht nur Streaming- sondern auch Download-Rechte für die Inhalte zu bekommen. Schon Mitte des Jahres besagten Gerüchte, dass Netflix bis Jahresende diese Funktion implementiert haben würde. Sie haben Recht behalten: Netflix hat seinen Offline-Modus offiziell angekündigt.

„Download & Go“: Beim Neustart der Netflix-App wird euch ein nicht übersehbarer Hinweis auf die neue Offline-Funktion angezeigt. (Bild: t3n)

Offline-Modus: Netflix-Apps für Android und iOS erhalten Updates

Wie aus der Ankündigung hervorgeht, hat die Download-Funktion weltweite Gültigkeit und ist in allen Tarifen ohne Zusatzgebühren inbegriffen. Nutzbar ist die Funktion sowohl auf Android-Smartphones und -Tablets als auch auf iPhones und iPads. Es ist lediglich ein Update der Netflix-App vonnöten, das seit Mittwoch bereitgestellt wird.

Das komplette Netflix-Angebot scheint derzeit jedoch nicht für die Offline-Nutzung bereitzustehen. Laut Ankündigung könne man aber beispielsweise Orange is the New Black, Narcos und The Crown, aber auch Stranger Things auf sein Mobilgerät laden und anschließend unterwegs konsumieren, ohne sein Datenvolumen zu verbrauchen. Welche Inhalte euch zum Download bereitstehen, findet ihr in einer eigens angelegten Rubik in der App.

Die neue Version der Netflix-App zeigt jetzt an, welche Inhalte Offline konsumiert werden können. (Bild: t3n)

