Die Netzgiganten sind zu groß, um zu scheitern

IT- und Internetkonzerne unserer Zeit haben viel Kritik auf sich gezogen. Dennoch wurden sie mächtiger. Martin Weigert bezeichnet sie in seiner Kolumne Weigerts World als „too big to fail“.

Es folgt eine Aufzählung von Kritikpunkten, Analysen vermeintlicher Schwächen, PR-Debakeln und öffentlichen Fehltritten, die den führenden Netz- und IT-Giganten aus den unterschiedlichen Phasen ihres Lebenszyklus gut bekannt sind.

„One Trick Pony“ - ein auf einer einzigen Säule fußendes Geschäftsmodell, das irgendwann kollabieren wird.

Kostspielige Investitionen in experimentelle „Moonshots”, die über viele Jahre nichts zum Unternehmensergebnis beitragen werden.

Überteuerte, spekulative Akquisitionen von (möglicherweise künftig bedrohlichen) Konkurrenten.

Fehlende Profitabilität.

Massive Überbewertung.

Verbrennung von Investorengeldern.

Unethischer Verdrängungswettbewerb.

Rechtswidriges Ausnutzen einer marktbeherrschenden Stellung / Monopoltendenzen.

Verstöße gegen die Datenschutz- und Privatsphäre-Sensibilitäten der Nutzer.

Mangelnde Innovation, was die Produktweiterentwicklung angeht.

Einführung von bei Teilen der Anwenderschaft zunächst unpopulären Produktneuerungen.

Kopieren von Funktionen der Konkurrenten.

Negative Auswirkung des Produkts auf das Wohlbefinden der Anwender.

Unterbindung von Interoperabilität mit anderen Services in Form von anwender- oder entwicklerfeindlichen Beschränkungen von Schnittstellen.

Schaffung von Walled Gardens.

Sich verändernde Nutzerbedürfnisse, die dazu führen werden, dass eines Tages alle Anwender abwandern.

Partizipation in staatlichen Überwachungsprogrammen, mit denen das Vertrauen der User aufs Spiel gesetzt wird.

Inhaltliche Zensur auf Basis moralisch fragwürdiger Prinzipien.

Datenlecks.

Beeinflussung von Präsidentschaftswahlen.

Manche dieser Vorwürfe können zwar stets schnell als ziemlicher Quatsch entlarvt werden, andere haben aber durchaus Hand und Fuß. Bei so viel Angriffsfläche müsste ein Fortbestehen und eine Prosperität doch eigentlich kaum möglich sein, oder? Irrtum. Sieht man einmal vom Sorgenkind Twitter ab, so scheint Facebook inklusive Whatsapp und Instagram, Google, Amazon, Uber und Snapchat tatsächlich absolut gar nichts aufhalten zu können. Gleiches müsste man wahrscheinlich auch über die chinesischen Konzerne Alibaba, Tencent (Wechat) und Baidu sagen, wobei deren bisheriger Fokus auf den speziellen chinesischen Markt eine separate Betrachtung erfordern würde. Selbst von Twitter ist angesichts enormer Bargeldreserven und einer massiven Durchdringung von Schlüsselbereichen des öffentlichen und medialen Lebens nicht plötzlich das Verschwinden des Dienstes zu erwarten. Schon Donald Trump wäre darüber sehr traurig.

Für die nächsten Jahrzehnte an unserer Seite

Wer es noch nicht gemacht hat, muss sich im Angesicht der Lage an einen vielleicht nicht ganz angenehmen Gedanken gewöhnen: Die führenden Onlinedienste sind „too big to fail“. Zu groß, um zu scheitern. Egal was sie machen. Egal in welche Fettnäpfchen sie treten. Egal in welchen Punkten sie Anwender, Beobachter oder Regulierungsbehörden verärgern - nichts scheint ihnen wirklich etwas anhaben zu können. Sofern nicht externe Ereignisse einen abrupten und totalen Crash des gesamten Internetsektors auslösen, so deuten alle Zeichen darauf hin, dass die genannten Firmen über Jahrzehnte das Leben aller Menschen in immer stärkerer Weise begleiten, prägen und gestalten werden. Gerade bei Google, Facebook und Amazon mit nahezu an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Bei den anderen muss man noch etwas abwarten, aber die Richtung ist ähnlich. Microsoft und Apple fallen aufgrund ihres noch immer vorhandenen Hardware-Schwerpunkts in eine andere Kategorie, wobei sie sich mit dem Vorstoß in die Cloud und den Service-Bereich gerade anpassen.