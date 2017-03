Neue ARM-Prozessoren: Mit DynamIQ nimmt der Konzern künstliche Intelligenz ins Visier

Chip-Entwickler ARM hat mit DynamIQ seine nächste Prozessorgeneration vorgestellt. Die soll nicht zuletzt auch im Bereich der künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen.

DynamIQ: Die nächste Evolutionsstufe bei ARM-Prozessoren

Mit DynamIQ hat der Chip-Designer ARM die nächste Stufe seiner Multicore-Prozessorarchitektur vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung von Big-Little, die im Jahr 2011 vorgestellt wurde und erstmals ermöglichte, zwei verschiedene ARM-Kerne in einem Chip zu vereinen. Üblicherweise werden dabei zwei bis vier hochperformante Cluster mit zwei bis vier auf Effizienz getrimmten Clustern verbunden. Bei DynamIQ will ARM jetzt aber noch einen ganzen Schritt weiter gehen.

Chip-Design: Mit DynamIQ will ARM die nächste Evolutionsstufe erklimmen. (Grafik: ARM)

Ein DynamIQ-Cluster soll bis zu acht Kerne enthalten. Obendrein sollen aber auch verschiedene Kerne innerhalb desselben Clusters zum Einsatz kommen können. Tatsächlich könnte jeder der acht Kerne aus verschiedenen Cortext-A-Prozessoren in unterschiedlichen Konfigurationen bestehen. Dadurch soll DynamIQ für unterschiedliche Einsatzgebiete, vom Automobil über künstliche Intelligenz und Mixed-Reality bis hin zu klassischen Tablets optimiert werden können.

DynamIQ soll nicht zuletzt auch im Bereich der künstlichen Intelligenz seine Vorteile ausspielen. (Grafik: ARM)

DynamIQ: ARM nimmt sich dem Thema künstliche Intelligenz an

ARM plant die Einführung von speziellen Prozessoranweisungen für den Einsatz im Bereich künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in die ARMv8-Mikroarchitektur. Hier fehlt es allerdings noch an genaueren Details. ARM plant die Veröffentlichung von weiteren Informationen zu DynamIQ in den kommenden Monaten. Vielleicht gibt es bis dahin auch die ersten Produktankündigungen von Chipherstellern aus dem ARM-Lager.

