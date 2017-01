Das ist das neue Mozilla-Logo

Im Juni 2016 hatte Mozilla die Community dazu aufgerufen, dem Firefox-Entwickler beim Entwurf eines neuen Corporate Designs zu helfen. Jetzt wurde das neue Mozilla-Logo offiziell vorgestellt.

Mozilla-Logo: Wiedererkennungswert steigern

Ein Corporate Design nach dem Open-Source-Prinzip – das hat sich das hinter dem bekannten Webbrowser Firefox stehende Unternehmen Mozilla gewünscht und im Juni 2016 die Community zur Mithilfe aufgerufen. Hintergrund: Während Firefox den meisten Internetnutzern ein Begriff sein dürfte, ist die Entwicklerschmiede dahinter kaum bekannt. Ein neues Logo, ein Slogan sowie ein spezieller Font sollen Mozilla künftig unterscheidbar machen und den Wiedererkennungswert erhöhen. Zahlreiche Einreichungen konnte das Unternehmen verzeichnen. Jetzt hat Mozilla das Ergebnis der Logo-Suche präsentiert.

Mozilla-Logo, Font und Bildsprache präsentiert. (Logo: Mozilla)

Das neue Mozilla-Logo wird ergänzt durch eine von den Entwicklern vorgeschlagene Farbpalette sowie eine Design- und Bildersprache. Bei dem Logo wurde offenbar auf eine einfache, aber prägnante Bildsprache wertgelegt. Die Verwandlung der Buchstaben „ill“ in die bei der Eingabe jeder Webadresse verwendete Zeichenkette „://“ soll zeigen, dass Mozilla „das Internet im Herzen“ hat. Der frei verwendbare Font „Zilla“ wurde von den niederländischen Designern von Typotheque entwickelt. Die Farbpalette wiederum soll die in Firefox und auf anderen Webseiten verwendeten Markierungen widerspiegeln.

Mozilla-Logo: Was sagt die Community

Der Findungsprozess ist laut Mozilla noch nicht ganz abgeschlossen. Denn entsprechend der Ansprüche an den offenen Designprozess ist die Community jetzt aufgerufen, ihr Feedback zu dem möglichen neuen Corporate Design abzugeben. Erst dann will Mozilla die Designrichtlinien finalisieren. Darin soll auch enthalten sein, welche Farben in welchem Kontext verwendet werden müssen.

