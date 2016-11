Neuer E-Golf mit bis zu 300 Kilometer Reichweite kommt aus Dresden

Der neue E-Golf bringt es auf eine Reichweite von 300 Kilometern. Ab 2017 wird das Elektroauto in Dresden und Wolfsburg vom Band laufen.

VW: Neuer E-Golf bringt mehr Leistung und bietet höhere Reichweite

VW hat im Rahmen der Los Angeles Auto Show die nächste Generation des E-Golfs vorgestellt. Die Reichweite des Elektroautos erhöht sich mit dem neuen Modell auf bis zu 300 Kilometer. Möglich wird das durch eine neue Lithium-Ionen-Batterie, die es jetzt auf einen Energiegehalt von 35,8 Kilowattstunden bringt. Beim Vorgänger belief sich dieser Wert noch auf 24,2 Kilowattstunden.

Über Schnellladesäulen soll der Akku innerhalb einer Stunde auf 80 Prozent geladen werden können. Über eine gewöhnliche Ladevorrichtung soll es sechs Stunden dauern, bis der Akku vollständig geladen ist. Der verbaute Elektromotor im neuen E-Golf bringt es auf eine Leistung von 100 Kilowatt. Das entspricht einer Steigerung von 15 Kilowatt im Vergleich zum Vorgänger.

VW: Der neue E-Golf soll in Dresden und in Wolfsburg vom Band laufen. (Foto: Shutterstock)

In Dresden gefertigt

Neben Wolfsburg soll der neue E-Golf auch in Dresden gebaut werden. Ab April 2017 wird dazu die Fertigung in der sächsischen Landeshauptstadt wieder aufgenommen. Der Standort wird dazu für 20 Millionen Euro modernisiert. Die Umbauarbeiten sollen noch diese Woche beginnen. Die Produktion am sächsischen Standort soll anschließend zunächst im Einschichtbetrieb anlaufen. Erst im März 2016 war die VW-Produktion an diesem Standort eingestellt worden.

Vor zwei Wochen hatte VW einen Kooperationsvertrag mit der Stadt Dresden unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist es, Dresden zu einer Modellstadt für E-Mobilität zu machen. Dazu soll unter anderem eine umfangreiche Infrastruktur für Elektroautos aufgebaut werden – darunter zum Beispiel die größte Solartankstelle Europas.

