Neues Einhorn geboren: Videokonferenzsystem Zoom knackt die 1-Milliarde-Dollar-Marke

Ein neues Einhorn ist geboren: Dank der Sequoia-Investition von 100 Millionen US-Dollar ist das 2011 gegründete Cloud-Videokonferenzsystem Zoom jetzt mehr als eine Milliarde US-Dollar wert.

Milliardenbewertung: Zoom ist das neueste Einhorn

Sequoia Capital gilt als erfolgreichste Venture-Capital-Firma der Welt und hat schon oft einen richtigen Riecher bewiesen – etwa bei Whatsapp, das Facebook für 19 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Jetzt hat der Wagniskapitalgeber in einer neuen Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar in Zoom gesteckt und das Cloud-Videokonferenzsystem damit zu einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar verholfen. Erst vor kurzem hatte Zoom eine Finanzspritze in Höhe von 45,5 Millionen US-Dollar verbuchen können, wie Techcrunch berichtet.

Cloud-basiertes Videokonferenzsystem Zoom ist jetzt über eine Milliarde US-Dollar wert. (Bild: Zoom)

Die Sequoia-Investition sei überraschend gekommen, erklärte Zoom-CEO Eric S. Yuan. Der Startup-Gründer hatte weniger nach einer Finanzierung für eine Idee gesucht als vielmehr nach Geld, das er zur Seite legen und bei Bedarf in den Ausbau des Unternehmens investieren kann. Das 2011 gegründete Zoom hat derzeit gut 400 Mitarbeiter. Yuan, der sich selbst als „konservativen Entrepreneur“ bezeichnet, hat noch nicht bekanntgegeben, was er mit den Millionen machen will.

Entrepreneur Yuan: Erst Webex, dann Zoom

Der Zoom-Gründer ist kein Unbekannter. Im Jahr 2007 hatte Yuan sein SaaS-Startup Webex zum Preis von 3,2 Milliarden US-Dollar an Cisco verkauft, diesen Verkauf aber später bereut. Jetzt ist Webex ein großer Rivale für Zoom, das aber immerhin auf 450.000 Kunden verweisen kann. Das Know-how des Zoom-Gründers und -Chefs war sicher einer der Hauptgründe für Sequoia, eine so hohe Summe zu investieren. Außerdem habe die Venture-Capital-Firma schon seit längerem nach einer cloudbasierten Videokonferenzlösung gesucht, erklärte ein Sequoia-Sprecher.

Zoom hat zeitgleich mit der Bekanntgabe des 100-Millionen-Investments ein umfassendes Update angekündigt. Zoom 4.0 soll etwa Verbesserungen für die Bedienung der virtuellen Konferenzräume bieten, darunter die Möglichkeit, Videokonferenzen per Sprachbefehl zu starten. Darüber hinaus soll es mit der neuen Version möglich sein, Video-Webinare via Facebook Live und Youtube auszustrahlen.

via techcrunch.com