Neues SEO-Startup bohrt Google Analytics auf

Mit Googles Secure-Search-Updates verschwanden 2011 die organischen Suchbegriffe aus Google Analytics. Für SEOs brach eine wichtige Informationsquelle weg. Das deutsch-amerikanische Startup Keyword-Hero will diese Lücke jetzt schließen.

Die neue Adtech-Software gibt Seitenbetreibern die Möglichkeit zurück, in Google Analytics zu sehen, über welche organischen Suchbegriffe Besucher auf eine Seite gelangt sind. Keyword-Hero nutzt dabei Daten aus Browser-Erweiterungen, der Search-Console und anderen Quellen, um ein Matching von Sitzungen und Keywords zu erzielen.

Hintergrund: Warum hat Google die Analytics-Daten limitiert?

Mit dem Umstieg auf die sichere SSL-Verschlüsselung stellte Google die Übermittlung von Keyword-Daten an Seitenbetreiber ein. Seither war es für sie nicht mehr möglich nachzuvollziehen, über welche konkrete Suchanfrage Besucher auf die Seite gelangten. So war für Shop-Betreiber beispielsweise unklar, ob Kunden über den Markennamen, den Produktnamen, eine grobe Produktbeschreibung oder den Shop-Namen auf die Seite gekommen waren. Diese Daten sind jedoch essenziell für eine erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung.

Die Daten über organische Keywords in Google Analytics wurden zunehmend limitiert und durch die Anmerkung „(not provided)“ ersetzt. Bis zu 98 Prozent des organischen Traffics sind inzwischen davon betroffen.

So sehen die Daten in Google Analytics bisher aus. (Screenshot: Google Analytics)

Google begründete dieses Update mit dem Schutz der Privatsphäre seiner Nutzer. Da Google diese Daten aber weiterhin mit großer Genauigkeit zur Verfügung stellt, wenn man kostenpflichtige Anzeigen auf diese Keywords schaltet, kann dies als Vorwand betrachtet werden, mehr Seitenbetreiber zu Adwords zu bewegen.

Wie funktioniert Keyword-Hero?

Seit Googles Datenlimitierung gab es für SEOs und Seitenbetreiber nur eine Möglichkeit, die Keywords herzuleiten, über die Besucher auf die Seite gelangt sind: die Einstiegsseite bestimmen und herausfinden, für welche Keywords diese Seite bereits gut rankt. Diese Herangehensweise ist allerdings nur eine Schätzung ohne genaue Datengrundlage.

Keyword-Hero verspricht, genau diese in Analytics „(not provided)“-Keywords wieder zu entschlüsseln. Dazu müssen sich Seitenbetreiber lediglich einen Account zulegen, diesen mit Analytics und der Search-Console verbinden und schon sind die organischen Suchanfragen in Analytics wieder einsehbar. Die Software setzt dabei auf Big Data und Machine Learning. Keyword-Hero verspricht eine Genauigkeit der ermittelten Keywords von circa 90 Prozent.

Im Kern tut Keyword-Hero genau das, was SEOs und Seitenbetreiber bisher auch getan haben: Daten auswerten und Informationen ableiten. Allerdings kann die Software dabei auf einen wesentlich größeren Datenpool und einen Deep-Learning-Algorithmus zurückgreifen und somit genauere Ergebnisse liefern. Diese organischen Keyword-Daten werden zwar nicht so exakt sein wie Google Analytics, dürften Seitenbetreibern aber in jedem Fall sehr helfen.

