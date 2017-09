Anzeige

Am 27. September 2017 findet im Google Büro in Hamburg ein Experten-Talk unter dem Motto „New Generation E-Commerce” statt. Dabei sind Experten von Google, Claranet, Spryker und Crisp Research.

(Grafic: Claranet)

Bestellen über den Desktop war gestern, Mobile Apps sind die Gegenwart und Zukunft? Aktuell gibt es eine unüberschaubare Anzahl an digitalen Innovationen, die Einfluss auf die Interaktionen zwischen Endkunden und Produktangebot von Händlern und Herstellern nimmt. Ob Alexa, Chatbot oder Blockchain: Das frisch angebrochene kundenzentrische E-Commerce Zeitalter ist schnell, hoch innovativ und wenig vorhersagbar. Unter dem Motto "New Generation E-Commerce – Schritt halten mit Zalando, Alibaba & Co." findet am 27. September 2017 im Google Büro in Hamburg ein Event für all jene statt, die sich für die neuesten Trends und Technologien der Branche interessieren.

Das Event wird gemeinschaftlich von Spryker, Crisp Research, Claranet und Google veranstaltet, die allesamt mit versierten Speakern ihren Teil zur Agenda beitragen. Klaus-Peter Fett, Industry Leader von Google spricht über Innovationen, die durch die Technologie vorangetrieben werden. Alexander Graf, erfolgreicher Unternehmensgründer im E-Commerce und CEO von Spryker, wird seine Erfahrungen und Ideen ebenso mit den Zuhörern teilen wie Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland. Er sieht die größte Herausforderung für E-Commerce-Anbieter im Spagat zwischen Agilität und Sicherheit: „Erfolgreiche Commerce-Unternehmen stehen vor der Anforderung, sowohl permanent neue E-Shop-Features zu entwickeln als auch gleichzeitig einen sicheren und performanten Betrieb ihrer E-Commerce-Plattform sicherzustellen”. Dr. Carlo Velten, CEO von Crisp Research, einem IT-Analysten- und Beratungshaus mit ausgewiesener Cloud Architektur- und Designkompetenz, ist derselben Ansicht: „Ähnlich wie im Rennsport müssen hier Höchstleistungen in der Spitze mit einer hohen Ausfallsicherheit gepaart sein, um den Erfolg in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld zu sichern”.

Eine Branche, viele Perspektiven

Beim Experten-Talk von Google, Claranet, Spryker und Crisp Research geht es um aktuelle Trends im E-Commerce. (Foto: Google Cloud)

Im Laufe des Nachmittages kommen aktuelle Marktentwicklungen ebenso zur Sprache wie die kulturellen und technischen Bedingungen für Innovationen, die Chancen durch neue E-Commerce-Betriebssysteme und die Notwendigkeit eines agilen Hostings – die verschiedenen Speaker betrachten das Themenfeld „E-Commerce” also jeweils aus ihrem eigenen Experten-Blickwinkel. Zum Abschluss des Events bietet sich zudem allen Besuchern die Möglichkeit zum intensiven Austausch im Rahmen eines gemütlichen Networking-Abends.

Das Event im Überblick

Datum und Ort

27. September 2017 von 13:30 bis 19 Uhr

Google, ABC-Str. 19, 20354 Hamburg

Themen

E-Commerce

Agiles Hosting

Continuous Deployment & DevOps

Blockchain

Public Cloud Platform

Teilnahme kostenlos, aber begrenzt

Die Teilnahme am Event ist kostenlos. Wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr nichts weiter tun, als euch auf der Event-Website für die Teilnahme zu registrieren. Allerdings gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen – daher gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

