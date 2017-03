New Work Experience 2017: Neues Arbeiten als Erlebnis

Anzeige

Am 30. März 2017 veranstaltet XING mit der „New Work Experience 2017“ das erste Großevent für Neues Arbeiten im deutschsprachigen Raum.

Zu den bereits bestätigten Rednern gehören renommierte New Work-Vordenker wie Thomas Sattelberger, internationale Ted-Speaker wie Federico Pistono, oder auch der Investor aus „Die Höhle der Löwen“ Ralf Dümmel. Austragungsort ist das Berliner Westhafen Event & Convention Center. Das Event richtet sich an alle, die sich persönlich oder im Job für den Wandel der Arbeitswelt interessieren. Es sind nur noch wenige Tickets für die Veranstaltung erhältlich.

Auf rund 3.000 Quadratmetern erwartet die Besucher der New Work Experience 2017 ein vielfältiges Programm auf 6 Bühnen mit 35 Stunden New Work-Input. Über den gesamten Tag gibt es einen Mix aus Keynotes, Panel-Diskussionen und Workshops zu spannenden Fallbeispielen aus der Praxis. Im Rahmen des Programms zeichnet XING zudem die Gewinner des „New Work Award 2017“ aus. Der Wettbewerb prämiert die besten Arbeitskonzepte in den Kategorien „Etablierte Unternehmen“ und „Junge Unternehmen“, sowie dieses Jahr erstmalig auch Einzelpersonen in der Kategorie „New Worker“.

Dass New Work und Party Hard sich wunderbar ergänzen, können die Teilnehmer auf der Aftershowparty mit DJ Michi Beck von Die Fantastischen Vier unter Beweis stellen. Auch Eltern können sich während der Veranstaltung auf das Wesentliche konzentrieren, denn für den Zeitraum der Veranstaltung ist eine professionelle Kinderbetreuung im Westhafen eingerichtet. Die Tickets kosten 599 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Tickets:

Jetzt Ticket für die New Work Experience 2017 sichern!

Die New Work Experience 2017 im Überblick

Datum und Ort:

30. März 2017

Westhafen, Berlin

Themen: