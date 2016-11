80 Prozent der Jugendlichen können News nicht von Werbung unterscheiden

Wie schwer es Jugendlichen tatsächlich fällt, echte News von bezahlten Werbebotschaften im Netz zu unterscheiden, zeigt eine neue Stanford-Studie.

Jugendliche bewegen sich problemlos im Netz

Starke Medienkompetenz im Netz wird ganz gerne bei Jugendlichen vermutet, da sie mit dem digitalen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft aufgewachsen sind. Ältere hingegen hadern oft mit den Herausforderungen im Internet, so das gängige Vorurteil. Dass diese Annahme nicht zutrifft, zeigt sich dieser Tage an einer Studie der kalifornischen Stanford-Universität. Die Forscher untersuchten, inwieweit Schüler echte Nachrichten von reiner Werbung im Internet unterscheiden können. Das Resultat ist erschütternd.

Demnach konnten 80 Prozent der befragten Schüler einen gesponserten Beitrag nicht von einer echten Nachricht unterscheiden – und somit gekaufte und journalistische Information nicht auseinanderhalten. „Insgesamt kann die Fähigkeit von Jugendlichen, über die Informationen im Internet nachzudenken, in einem Wort zusammengefasst werden – nämlich: düster“, heißt es im Vorwort. Die Teilnehmer bewerteten Beiträge auf News-Webseiten, in sozialen Netzwerken sowie Blogs.

7.804 Datensätze aus 12 US-Bundesstaaten kamen über einen Zeitraum vom Januar 2015 bis zum Juni 2016 zusammen. An der Befragung nahmen Schüler der Mittel- und Oberstufe sowie Studenten einiger Hochschulen teil. „Viele Menschen gehen davon aus, dass Jugendliche, nur weil sie sich problemlos in sozialen Medien bewegen können, auch gut darin sind, das, was sie dort finden, einzuordnen“, erklärt Sam Weineburg, leitender Redakteur der Studie. „Unsere Arbeit zeigt jedoch, dass das genaue Gegenteil der Fall ist.“

Werbung von News unterscheiden: Auch auf Google kein leichtes Unterfangen

Bereits im vergangenen Jahr kam eine Studie der britischen Medienaufsichtsbehörde zu einem ähnlichen Ergebnis. Gegenstand dieser Untersuchung war, ob Kinder und Jugendliche zwischen Google-Werbung und den eigentlichen Suchergebnissen unterscheiden können. Auch hier gab es Defizite: Nur 31 Prozent der Zwölf- bis 15-Jährigen konnten einen Unterschied erkennen. Bei den Acht- bis Elfjährigen waren es sogar nur 16 Prozent. Viele glaubten zudem, dass eine Information, sobald sie auf Google stehe, grundsätzlich wahr sei.

Letzteres lässt aufhorchen, auch in Bezug auf die zunehmende gezielte Verbreitung von Fake-News im Internet. Vor allem Facebook und Google arbeiten derzeit unter Hochdruck daran, ihre Nutzer bei der besseren Identifizierung unwahrer und verifizierter Inhalte zu unterstützen. Die IT-Konzerne kündigten zudem an, dass Betreiber von Fake-News-Seiten keinen Zugang mehr zum Werbenetzwerk erhalten. Die Verantwortlichen möchten verhindern, dass Falschmeldungen zum Geschäftsmodell werden.

