Mit „Kill the newsletter!“ verwandelst du Newsletter in RSS-Feeds

Die Nase voll von E-Mail-Newslettern, die deine Inbox zumüllen? Aber die Infos aus dem einen oder anderen Newsletter findest du schon interessant? Dann schau dir „Kill the newsletter!“ an.

Newsletter: RSS statt E-Mails

Dank Mindiqs kostenpflichtigem Dienst Messengerchimp können Anbieter Newsletter schon über den Facebook-Messenger ausliefern – auch eine Möglichkeit, wie Nutzer ihre Inbox frei von Newslettern halten und trotzdem auf dem Laufenden bleiben können. Einen anderen, noch simpleren Ansatz für Newsletter-Fans, die keine E-Mails wollen, bietet der Dienst „Kill the newsletter!“. Mit diesem Programm können Newsletter in RSS-Feed-Einträge verwandelt werden.

Mit dem Dienst „Kill the newsletter!“ verwandelst du E-Mail-Newsletter in RSS-Feeds. (Screenshot: kill-the-newsletter.com/t3n)

Der Vorteil der Lösung besteht darin, dass Nutzer ihre E-Mail-Inbox frei von Newslettern halten können und dennoch nicht auf die speziellen Infomails verzichten müssen. Die Inhalte werden im RSS-Feed-Reader abgelegt und können jederzeit wieder aufgerufen werden. Für Privatsphäre-Verfechter dürfte interessant sein, dass „Kill the newsletter!“ eine eigene E-Mail-Adresse generiert, mit der man sich künftig für verschiedene Newsletter anmelden kann. Die privaten Daten brauchen damit nicht preisgegeben werden, und man bleibt vor Spammern geschützt.

Newsletter an neu generierte E-Mail-Adresse

Und so funktioniert „Kill the newsletter!“: Du gibst einen Titel für deinen Newsletter in die entsprechende Eingabemaske auf der Seite ein und klickst anschließend auf „Create Feed“. Anschließend erhältst du eine E-Mail-Adresse und den Link zu einem RSS-Feed. Die E-Mail-Adresse kannst du ab jetzt zum Registrieren für Newsletter verwenden. Den RSS-Feed fügst du deinem Feed-Reader hinzu. Jeder E-Mail, die jetzt an diese Adresse geschickt wird, wird ab sofort in einen Feed-Eintrag verwandelt. Auch die Bestätigungsmails sollen laut dem Entwickler des Dienstes Leandro Facchinetti kein Problem darstellen.

Wer den Dienst nutzt, muss allerdings Facchinetti vertrauen, denn der speichert die Informationen über die eingehenden Mails auf seinem Server. Er verspricht aber, diese Inhalte oder damit verbundene Daten niemals zu verkaufen oder zu teilen. Im Falle eines Missbrauchs durch Dritte, so warnt der Entwickler, werde er den Service offline nehmen. Der Open-Source-Dienst läuft unter einer GPL-Lizenz. Die technische Dokumentation des Projekts findet sich hier.

