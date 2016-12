Enttäuschte Erwartungen: Nintendo-Aktie stürzt wegen „Super Mario Run“ ab

Für die Nintendo-Aktie läuft es nach dem mit Spannung erwarteten Start von „Super Mario Run“ auf dem iPhone nicht gut. Schlechte Bewertungen und mangelnde Monetarisierung sorgen für einen Sinkflug.

Nintendo enttäuscht Nutzer und Investoren

Nintendos erstes eigenes Smartphone-Spiel „Super Mario Run“ war mit viel Spannung und jeder Menge Vorschusslorbeeren erwartet worden. Knapp eine Woche nach dem Launch auf dem iPhone sind die Erwartungen von Nutzern und Nintendo-Investoren aber offenbar enttäuscht worden, wie das Wall Street Journal (WSJ) berichtet.

„Super Mario Run“: Mit dem springende Klempner hat Nintendo das iPhone erobert. (Screenshot: Nintendo)

Zwar konnte die App weltweit allein am ersten Tag bis zu fünf Millionen Downloads verzeichnen – und damit je nach Analysefirma ähnlich viele oder sogar mehr als die Hype-App „Pokémon Go“. Es häuften sich aber von Beginn an schlechte Bewertungen. Diese Kritiken sowie das als unzureichend empfundene Bezahlmodell sorgte dafür, dass die Börsianer die Nintendo-Aktie auf Talfahrt schickten – der Aktienkurs lag am Montag um 16 Prozent unter dem Wert am Tag des Game-Start.

Fehlt Nintendo eine erfolgreiche Monetarisierung

Was die Investoren genau abschreckt, bedarf einer kurzen Erläuterung. Denn „Super Mario Run“ kann zwar in einer Basisversion kostenlos heruntergeladen werden. Wollen Spieler aber alle Features und Spielstufen freischalten, müssen sie 9,99 Euro zahlen. Das ist den Marktbeobachtern an der Börse aber offenbar nicht genug.

Der Grund für die Besorgnis: Wer viel Geld mit einer Game-App verdienen wolle, setze eher auf kleinere In-App-Käufe, für die Spieler eher bereit sind zu zahlen. Oder Nintendo hätte schon für den Download Geld verlangen sollen. Schließlich war die Begeisterung im Vorfeld groß genug, um Mario-Fans zu einem Kauf zu „überreden“.

Darüber hinaus gab es viele Nutzerbeschwerden und schlechte Bewertungen für „Super Mario Run“. Auch die hochgesteckten Erwartungen an die Download-Zahlen sahen einige Börsianer in manchen Märkten offenbar nicht erfüllt. Das Nintendo-Game schaffte es etwa auf dem spieleverrückten japanischen Heimmarkt am ersten Download-Tag nicht an die Spitze der App-Charts.

„Super Mario Run“: Überzogene Erwartungen?

Marktbeobachter weisen aber auch darauf hin, dass „Super Mario Run“ überzogenen Erwartungen an einen ähnlich durchschlagenden Erfolg wie bei „Pokémon Go“ gar nicht erfüllen kann. Der Analyst Hideki Yasuda etwa sagte gegenüber dem WSJ, dass allein die Geschäftsmodelle sich total unterscheiden würden.

Mit „Pokémon Go“ hatte Nintendo als Miteigner der Pokémon Company in den ersten drei Monaten einen Gewinn von rund 100 Millionen US-Dollar eingefahren. Bei „Super Mario Run“ sollen es jetzt – je nach Analyst – zwischen 15 und 50 Millionen US-Dollar im ersten Monat werden. Ob sich das Bezahlmodell auszahlt oder nicht, lässt sich abschließend wohl erst in ein paar Wochen seriös betrachten.

