Nintendo bringt SNES Classic Mini auf den Markt – inklusive niemals veröffentlichtem Spiel

Nintendo hat eine Mini-Version seines Super-Nintendo-Entertainment-Systems angekündigt. Das SNES Classic Mini kommt mit 21 Spielen, darunter einem, das bisher noch nicht veröffentlicht wurde.

Nintendo SNES Classic Mini: 21 Spiele an Bord

Der japanische Spielekonzern Nintendo will einmal mehr die 90er zum Leben erwecken. Nach der Mini-Version des Konsolenklassikers NES im vergangenen Jahr hat Nintendo jetzt das Mini-Comeback des Super-Nintendo-Entertainment-Systems (SNES) angekündigt. Das SNES Classic Mini soll am 29. September 2017 auf den Markt kommen und insgesamt 21 vorinstallierte Spiele an Bord haben.

SNES Classic Mini: Nintendo spendiert 20 Spieleklassiker und ein unveröffentlichtes Game. (Screenshot: Nintendo/t3n.de)

Neben einer ganzen Reihe von Top-Titeln wie „The Legend of Zelda: A Link to the Past“, „Final Fantasy III“ oder „Super Mario Kart“ wird es mit „Super Mario RPG“ und „Yoshi‘s Island“ auch zwei bisher nicht hundertprozentig emulierbare Spiele geben. Zudem bringt Nintendo mit „Starfox 2“ ein bisher noch nicht offiziell veröffentlichtes Spiel. Wer „Starfox 2“ auf dem SNES Classic Mini spielen will, wird allerdings wohl das erste Level von „Starfox“, das in Europa mit dem Titel „Starwing“ erschienen ist, durchspielen müssen.

Vom Design her gleicht das SNES Classic Mini dem großen Bruder SNES wie ein Ei dem anderen, ist allerdings deutlich kleiner. Das Gerät kann per HDMI-Kabel an HD-Fernseher angeschlossen werden. Zwei Super-NES-Classic-Controller sind laut der Nintendo-Ankündigung ebenso im Lieferumfang enthalten wie ein USB-Stromkabel.

Nintendo: Euro-Preis steht noch aus

Zu den Euro-Preisen hat sich das Unternehmen noch nicht geäußert. In den USA soll die neue Mini-Konsole für 79 US-Dollar über die Ladentische gehen. Das Mini-NES kam in Deutschland im November 2016 für 69 Euro auf den Markt. Allerdings war die Retro-Konsole schon kurz nach dem Verkaufsstart ausverkauft und wurde von privaten Händlern – unter anderem auf Amazons Marketplace – zu Preisen bis 300 Euro angeboten. Auch das SNES Classic Mini soll nur „für begrenzte Zeit verfügbar“ sein. Hoffentlich erhalten alle Konsolenfans die Möglichkeit, zum Originalpreis zuzuschlagen.

Die Liste der Spiele auf dem SNES Classic Mini im Überblick:

„Contra III The Alien Wars“ (Europa: „Super Probotector: Alien Rebels“)

„Donkey Kong Country“

„Earthbound“

„Final Fantasy III“ (Japan: „Final Fantasy VI“)

„F-ZERO“

„Kirby Super Star“ (Europa: „Kirby‘s Fun Pack“)

„Kirby‘s Dream Course“

„The Legend of Zelda: A Link to the Past“

„Mega Man X“

„Secret of Mana“

„Star Fox“ (Europa: „Starwing“)

„Star Fox 2“

„Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting“

„Super Castlevania IV“

„Super Ghouls‘n Ghosts“

„Super Mario Kart“

„Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars“

„Super Mario World 2: Yoshi's Island“

„Super Metroid“

„Super Punch-Out!!“

Interessant in diesem Zusammenhang: Die 10 einflussreichsten Spielekonsolen der Gaming-Geschichte

via www.golem.de