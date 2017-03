Mega-Nachfrage: Nintendo verdoppelt Switch-Produktion

Mit dem Ansturm hatte bei Nintendo scheinbar niemand gerechnet: Die neue Spielekonsole verkauft sich so gut, dass jetzt die Produktionszahlen verdoppelt werden.

Manchmal kommt eben doch alles anders: Angeblich will Nintendo die Produktionszahl der Switch-Konsole verdoppeln. Ab April sollen mindestens 16 Millionen Geräte gebaut werden – ursprünglich seien lediglich acht Millionen geplant gewesen. Das berichtet das Wall Street Journal heute – die Infos sollen von einem Insider stammen.

Offiziell betätigt wurden die Zahlen bisher nicht. Nintendo hat sich auf Anfrage von t3n.de bisher noch nicht zu den Bekanntmachungen geäußert.

Nintendo will an alte Erfolge anknüpfen

Die Nintendo Switch lässt sich auch zu Hause am Fernseher nutzen. (Foto: Nintendo)

Der große Vorteil der Konsole besteht darin, dass sie nicht nur unterwegs, sondern auch Zuhause auf dem Fernseher nutzbar ist – das kommt bei vielen Gaming-Fans gut an. Nintendo will mit der Spielekonsole an seinen Erfolg der Wii vor zehn Jahren anknüpfen.

Die Controller von Switch und Wii können beide zur Steuerung nicht nur ans Display angesteckt, sondern auch separat genutzt werden. Die im Herbst 2012 eingeführte Wii U kam zwar zu Beginn noch auf drei Millionen verkaufte Konsolen, insgesamt aber auf weniger als auf 14 Millionen Exemplare.

Zum Vergleich: Sony verkaufte von seiner Playstation 4 mehr als 50 Millionen Stück.

