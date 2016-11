Noch ein Streamingdienst: Vimeo will in die Fußstapfen von Netflix treten

Wechselhaftes Herbstwetter lädt zum Serien- und Filme-Marathon auf dem Sofa ein. Passend dazu plant Vimeo seinen eigenen Streamingdienst – und gibt sich dabei überraschend optimistisch.

Das Videoportal Vimeo will den Platzhirschen Netflix und Amazon den Kampf ansagen und plant offenbar einen eigenen bezahlpflichtigen Streamingdienst. Für das Angebot will der Konzern auf die Inhalte seiner Community setzen und zusätzlich für Fremdmaterial in die Tasche greifen. In einem Brief an Vimeos Anteilseigner beschreibt Interims-CEO Joey Levin seine Streaming-Pläne: „Vimeo hat die einmalige Gelegenheit, in die Fußstapfen von Netflix treten zu können“, schreibt der Firmenchef. Trotz der bereits im Markt etablierten Dickschiffe Netflix, Amazon und Hulu gibt sich Levin optimistisch: „Wir können unser Angebot zu einem Bruchteil der Kosten der Wettbewerber anbieten.“

Logischer Schritt in Strategie von Vimeo

Wie viel der Streamingdienst konkret kosten soll und wie er letztendlich heißen wird, darüber verliert der Unternehmenschef noch kein Wort. Was die Inhalte angeht, will das Videoportal auf die Produktionen seiner in der Community beliebten Filmemacher setzen. Zusätzlich werde man aber auch in Content von Drittanbietern investieren, heißt es.

Der zahlungspflichtige Streamingdienst ist ein logischer Schritt in der Strategie von Vimeo. Die Videoplattform bietet ihren Nutzern bereits seit Längerem einen On-Demand-Service, mit dem sie bestimmte Filme kaufen oder leihen können. Auch können Nutzer schon seit einiger Zeit bestimmte Videokünstler auf der Plattform abonnieren und für deren Inhalte bezahlen.

