Node.js 8 ist da: Das sind die wichtigsten Neuerungen

Node.js ist in Version 8.0.0 erschienen. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Neuerungen.

Das ist neu in Node.js 8.0.0

Node.js steht ab sofort in Version 8.0.0 zum Download bereit. Neu ist unter anderem die Integration des Paketmanagers NPM in Version 5.0.0. Außerdem nutzt Node.js jetzt die Javascript-Engine V8 in Version 5.8. Für Entwickler nativer Addons bringt die Node.js-Plattform eine neue experimentelle API mit. Die soll eine deutliche Verbesserung zum bisher eingesetzten „Native Abstractions for Node.js“ darstellen, da sie über eine Virtual-Machine-unabhängiges ABI verfügt und Addons dadurch mit unterschiedlichen Engines arbeiten.

Node.js steht ab sofort in Version 8.0.0 zum Download bereit. (Grafik: Node.js-Foundation)

Das Diagnose-Modul async_hooks wurde überarbeitet, allerdings ist die dazugehörige Dokumentation noch unvollständig. Außerdem warnen die Node.js-Entwickler vor dem Einsatz, da es sich derzeit noch in einem experimentellen Stadium befindet. Aus dieser Phase heraus geschafft hat es die Implementierung der URL-API nach dem WHATWG-Standard, die in NodeJS 7.x erstmals verfügbar war.

Node.js 8: So geht es weiter

Node.js 8.0.0 könnt ihr ab sofort von der Projekt-Website herunterladen. Eine Auflistung aller Neuerungen und Änderungen findet ihr in diesem Blog-Beitrag. Node.js 8 wird die nächste Version der Software sein, die als Langzeit-Support-Variante veröffentlicht wird. Nach aktuellem Plan des Open-Source-Projekts soll das im Oktober 2017 passieren.

Node.js: Die nächste Langzeit-Support-Version soll im Oktober 2017 erscheinen. (Grafik: Node.js-Foundation)

