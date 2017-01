Nokia 6: Die Finnen melden sich mit erstem Android-Smartphone zurück

Nokia meldet sich früher als erwartet mit dem Nokia 6 zurück. Das erste Smartphone der Finnen läuft mit Android 7.0 Nougat und besitzt ein Aluminium-Gehäuse – um Europa macht es vorerst einen Bogen.

Nokia 6: Das erste Smartphone der Finnen ist offiziell

Das finnische Unternehmen HMD Global, das die Exklusivrechte zur Nutzung der Marke Nokia erworben hat, kündigte auf der CES 2017 in Las Vegas sein erstes Nokia-Smartphone an. Das Nokia 6 wird laut Unternehmen innerhalb der nächsten Monate erhältlich sein. Es soll bis auf Weiteres aber nur in China verkauft werden. Laut HMD wird es zuerst in China angeboten werden, da es sich um einen strategisch wichtigen Markt handle, auf dem Premium-Design und Qualität von Kunden hochgradig wertgeschätzt werden.

Ein erster Blick auf das Nokia 6. (Bild: HMD)

Beim Nokia 6 handelt es sich um ein LTE-Smartphone mit 5,5 Zoll-Full-HD-Display (1.920 x 1.080 Pixel), geschützt von 2.5D-Gorilla-Glass. Als Prozessor setzt HMD auf einen Octa-Core-Snapdragon 430-Chip von Qualcomm mit X6-LTE-Modem, das von vier Gigabyte RAM unterstützt wird – recht ordentlich für ein Smartphone der unteren Mittelklasse. Auch der interne Speicher ist mit 64 Gigabyte ordentlich bemessen. Die rückseitige Hauptkamera besitzt einen 16-Megapixel-Sensor mit f/2.0-Blende, die Frontkamera hat acht Megapixel. Softwareseitig basiert das Nokia 6 auf Android 7.0 Nougat. Der Preis für das Smartphone liegt laut Hersteller bei 1.699 Yuan – umgerechnet etwa 230 Euro.

Das Nokia 6 wurde laut Hersteller so getauft, da das Gehäuse aus einem einzigen Block 6000er-Aluminium gefräst wird – der Fräsprozess dauert laut Hersteller 55 Minuten pro Gehäuse. Weiter soll das Aluminium dann zehn Stunden lang mehrfach anodisiert und anschließend mindestens fünf Minuten poliert werden.

Nokia 6 im Hands-on. (Foto: Weibo) 1 von 7 Zur Galerie

Nokia 6: Weitere Details und Oberklasse-Modell wohl Ende Februar

„We look forward to unveiling further products in the first half of this year.“

Das Nokia 6 ist das erste von weiteren Geräten der Finnen (Bild: Nokia)

Über das Nokia 6 sind bislang nur die genannten Eckdaten bekannt, es ist davon auszugehen, dass das Unternehmen den Mobile World Congress (MWC) Ende Februar nutzt, um es mit allen Spezifikationen zu präsentieren. Darüber hinaus ist es möglich, dass HMD im Februar weitere Smartphone-Modelle , inklusive Mittel- und Oberklasse-Geräten präsentieren wird. Der MWC findet zwischen dem 27. Februar und 2. März 2017 in Barcelona statt.

Dass in diesem Jahr mit weiteren Smartphones zu rechnen ist, bestätigt auch Juho Sarvikas, seines Zeichens Chief Product Officer von HMD Global: „Das Nokia 6 markiert den ersten Schritt unserer Reise. Weitere Geräte kommen noch 2017.“

