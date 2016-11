Nokia: Smartphone-Comeback erst Anfang 2017 – zum MWC

Dass der finnische Handypionier Nokia wieder Smartphones verkaufen will, ist seit geraumer Zeit bekannt. Im Sommer dieses Jahres hatte Nokia die Pläne für sein Smartphone-Comeback veröffentlicht und geäußert, Ende 2016 oder Anfang 2017 erste Geräte vorzustellen. Ein aktuelles Dokument zeigt jetzt, dass es wohl 2017 wird.

Bei besagtem Dokument handelt es sich um eine Folie aus einer Präsentation zu Nokias Capital Markets Day (PDF), die eine Übersicht der Produktfelder, der Markennutzung sowie -Lizenzierung und Patentverkäufen umfasst. Eine der letzten Seiten der Präsentation fasst die wichtigsten Meilensteine Nokias der Jahre 2016 bis 2018 zusammen. Während 2016 der Fokus auf dem Launch der Ozo-Kamera und der Withings-Akquisition lag, gehören 2017 neben dem Ausbau der VR-Expertise und der Entwicklung zu einer „Health-Brand“ mithilfe von Withings, die Rückkehr der Marke Nokia in den Smartphone-Markt dazu.

Schon im Oktober hatte Nokia-Manager James Rutherfoord bestätigt, dass die ersten Nokia-Smartphones im zweiten Quartal 2017 in den Handel kommen werden. Das Timing deckt sich bestens mit der Ankündigung, dass der Nokia-CEO Rajeev Suri im Zuge des Mobile World Congress 2017 (MWC) eine Keynote abhalten wird. Der MWC findet zwischen dem 27. Februar und 2. März 2017 in Barcelona statt.

In der Vergangenheit – also vor der Übernahme der Hardware-Sparte durch Microsoft – hatte Nokia traditionsgemäß eine große Keynote zum MWC veranstaltet und neue Produkte zum Besten gegeben.

We're excited to share the news: our CEO Rajeev Suri will deliver a keynote at #MWC17. Read more: https://t.co/HNdnn46tED pic.twitter.com/mU9XPXFHMd