Nostalgie pur: So kannst du Snake in deinem Chrome-Browser spielen

Hast du früher auch so gerne Snake auf deinem Handy gespielt? Mit diesem Chrome-Plugin kannst du die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Doch Vorsicht, auf eigene Gefahr!

Snake ist zurück – und könnte dich erneut süchtig machen

Snake im Chrome-Browser spielen. Vorsicht, Suchtgefahr! (Screenshot: t3n.de)

Die meisten Leser kennen Snake wohl noch von ihrem ersten Handy. Dabei reicht die Geschichte der kleinen Schlange zurück bis in die 70er-Jahre. Eine erste Version namens „Hyper-Wurm“ hat F. Seger auf einem TRS-80 programmiert. Seitdem ist der Spieleklassiker nicht totzukriegen – ähnlich wie Pacman oder Pong. Für Nostalgiker ergibt sich jetzt eine neue Möglichkeit, ab und an Snake zu spielen. Mit dem „Snake on a Chrome“-Plugin lässt sich die immer größer werdende Schlange nun auch im Browser-Tab steuern.

Eine erste Snake-Version namens „Hyper-Wurm“ hat F. Seger auf einem TRS-80 programmiert.

Jedes Mal, wenn ein neuer Tab geöffnet wird, kann darin ein Spiel gestartet werden. Die Spielführung und Handlung unterscheidet sich nicht von der herkömmlichen Art und Weise. Die Schlange wird mit den Cursor-Tasten gesteuert. Anders als in anderen Versionen kann die Spielfigur allerdings nicht standardmäßig über die Seitenlinien hinweg wandern, um an der gegenüberliegenden Seite wieder herauszufinden. Wer diese Version spielen möchte, muss zuvor in den Einstellungen den Menüpunkt „Wall“ ausstellen.

Das „Snake on a Chrome“-Plugin ist dieser Tage auf Product Hunt erschienen und wurde dort von der Community insgesamt sehr gut bewertet. Einziger Makel: Die Nutzer sprechen von einer der größtmöglichen Ablenkungen von ihrer Arbeit, die sie sich nur vorstellen können. Zur Installation raten wir insofern nicht unbedingt. Spielen auf eigene Gefahr.

