Now UI: Kostenloses Bootstrap-4-Kit für Designer

Invision hat gemeinsam mit Creative Tim ein schickes Bootstrap-UI-Kit veröffentlicht. Und das beste: Es ist kostenlos. Wir stellen es euch vor!

Warum immer von Grund auf beginnen? Templates und Kits bieten für Designer die perfekte Grundlage zum Arbeiten. Invision und Creative Tim haben gemeinsam ein kostenloses UI-Kit für Bootstrap 4 entwickelt: Now UI-Kit. Insgesamt besteht das Kit aus über 50 Elementen und hat bereits drei vorgefertigte Seiten, die dem Anwender einen einfachen Einstieg ermöglichen sollen.

Das UI-Kit „Now“ von Invision befindet sich schon länger auf dem Markt und wurde in der Vergangenheit besonders von Designern umschwärmt. Leider war das UI-Kit bisher nur als PDS- oder Sketch-Datei zum kostenlosen Download erhältlich. In Zusammenarbeit mit Invision hat Creative Tim nun die HTML-Version des Kits veröffentlicht.

Now-UI-Kit für Bootstrap 4

Die bereits existierenden Seiten sollen dem Anwender ein Gefühl für das Design und die Möglichkeiten mit Now vermitteln. Wer will, kann hier ausschließlich Farben sowie Text anpassen und hat bereits die ersten vollständigen Seiten. Now-UI-Kit ist ein modernes, schickes und minilistisches Kit im Flat-Stil. Now basiert auf einem 12-Column-Grid und bietet sich für responsive Websites an.

Mit Now-UI-Kit lassen sich einfache und schlanke Websites kreieren. Es besitzt alle Basic-Elemente: Menü, Navigation, Inputs, Icons, Buttons und vieles mehr. Außerdem hat Now eine eigene Typografie, Javascript-Components sowie einen Datepicker oder eine Galerie.

Wem das kostenlose UI-Kit von Now nicht ausreicht, der kann für 69 US-Dollar auf die Pro-Version upgraden. Im Vergleich zu dem kostenlosen Kit hat Now-UI-Kit-Pro 100 Components, statt drei ganze, sieben Plugins und elf fertige Beispiel-Seiten. Zusätzlich erhalten Käufer die Dokumentation und Sass-Dateien.

Übrigens: Auch Facebook hat vor kurzem ein neues Desktop-Kit für User-Interfaces (UI) veröffentlicht, dass sich vor allem an Sketch-Anwender richtet.

