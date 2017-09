Nur 30 Mal: „Projektmanagement im Marketing“ gratis zum t3n-Abo

Auch Kreative müssen ihre Projekte strukturieren können, weiß Autor Benedict Gross und hat dazu ein ganzes Buch geschrieben. Als einer der 30 ersten Neu-Abonnenten kannst du dir „Projektmanagement im Marketing“ gratis zum t3n-Abo sichern.

Kurzinfo zum Buch „Projektmanagement im Marketing“ von Haufe:

In kreativen Berufen reicht eine gute Idee allein nicht aus – es zählt die professionelle Realisierung.

Auftraggeber wollen Erfolge nachgewiesen haben, und zwar innerhalb der geplanten Zeit und des angesetzten Budgets. Projektmanagement wird so zur notwendigen Kompetenz des Kreativen, egal, ob er als Freelancer, in einer Agentur oder in einem Unternehmen tätig ist. Dieses Buch enthält Methoden des traditionellen und agilen Projektmanagements – maßgeschneidert auf die Eigenschaften von kreativen Projekten.

Inhalte:

Projektauftrag, Ziele, Leistungsplanung

Umgang mit verschiedenen Interessengruppen

Das Projektteam: Herzstück des kreativen Projekts

Zeit, Ressourcen und Budget

Risiken, Überwachung und Steuerung

Checklisten für Projekte: die Basics in zehn Punkten, Project Excellence im Schnelltest

Viele agile und traditionelle Methoden: Time Boxing, VMI Matrix, Projektcockpit, PSP, Stakeholderanalyse, Kommunikationsplan, Kanban-Wand, iterativ-inkrementelles Vorgehen, Change Requests, Balkendiagramme

