Nur 30x: t3n-Abo inklusive „Apps machen“ von Hanser

Auf 362 Seiten gibt die Autorin Karolina Schilling Einblick in den gesamten App-Entstehungsprozess. Sei einer der ersten 30 Neu-Abonnenten und erhalte das Buch „Apps machen“ gratis zum t3n-Abo.

Kurzinfo zum Buch

Du willst eine App in die Welt bringen? Du brauchst ein App-Konzept? Du willst eine App gestalten? Du arbeitest mit App-Entwicklern an einem App-Projekt? Oder du kümmerst dich um die App eines Kunden? Wunderbar! Du brauchst Wissen, wie du von der Idee zu einem App-Prototyp kommst und wie du diesen testest, bevor die kostenintensive App-Entwicklung beginnt. Starte mit dem geringsten Risiko, indem du lernst, wie du das MVP – das Minimalste Valide (App-)Produkt – konzipieren und in die Welt bringen kannst. Erst wenn deine Idee gut ankommt, gehst du über zur App-Entwicklung. In „Apps machen” erhältst du Einblick, Wissen und praktische Tipps zum gesamten App-Entstehungsprozess. Mit Beispielen und Übungen verstehst du, wie du dein eigenes App-Projekt umsetzen, testen und der Welt draußen ein begehrenswertes App-Produkt anbieten kannst.

Klingt spannend?

Jetzt abonnieren!