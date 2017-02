Nur 30x: t3n Abo inklusive „Lotsen in der Informationsflut“ von Haufe

„Lotsen in der Informationsflut“ zeigt, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter als Markenbotschafter gewinnen und einsetzen können. Denn für die Autorin Kerstin Hoffmann zählen persönliche Empfehlungen glaubwürdiger Menschen immer noch am meisten. Eines von 30 Exemplaren gehört beim Abschluss eines t3n-Abos dir!

Ein Lotsenmodell fürs Netz

„Vergessen Sie bitte alle gut gemeinten allgemeinen Ratschläge“. So beginnt ausgerechnet ein Buch voller Tipps und Ideen für die Optimierung von Content-Marketing-Strategien. Wer sich die Flut an viralen Videos, Listicles und How-Tos ansieht, ahnt, dass da was dran ist: Kann man mit mehr vom Gleichen wirklich herausstechen? Nein, meint die Kommunikationsexpertin Kerstin Hoffmann und vertritt die These, dass im Social Web die persönlichen Empfehlungen glaubwürdiger Menschen mehr zählen – auch für Unternehmen, die sich damit oft schwer tun. Daher schildert sie, wie diese – vom Social-CEO bis zum Kundenberater – Marken- und Themenbotschafter entdecken und aufbauen, ein konzentrisches Lotsenmodell entwickeln und die Online-Reputation ihrer Mitarbeiter als Teil ihrer Karriereplanung begreifen.

