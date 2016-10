Barack Obamas starker Tech-Optimismus kommt von Star Trek

Obama ist ein Trekki –er bezieht aus der Science-Fiction-Serie Star Trek nicht nur seinen Glauben an Technologie, sondern auch an die Menschheit.

Barack Obama als Gast-Chefredakteur von Wired: Weltsicht von Star Trek geprägt

Obama erklärt, warum jetzt die beste Zeit zum Leben ist – und warum er Star Trek so liebt. (Screenshot: Wired)

Barack Obama ist bekannt für seinen Tech-Optimismus und seinem teilweise geekig anmutenden Humor. (Unvergessen ist das legendäre „We’re building Iron Man“-Video, auf das wir am Ende des Artikels schlicht noch einmal hinweisen müssen.) Dieses Image ist auch einer der Gründe, warum er für die aktuelle Ausgabe des US-amerikanischen Wired-Magazins in die Rolle des Gast-Chefredakteurs schlüpft. Seine Botschaft: keine Panikmache, sondern der Glaube an den Fortschritt.

„Ich bin der Typ, der mit Star Trek aufgewachsen ist“

Im Editorial lässt der scheidende Präsident in seine Gedankenwelt blicken. „Ich bin der Typ, der mit Star Trek aufgewachsen ist“, schreibt Obama. „Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass das überhaupt keinen Einfluss auf meine Weltsicht hatte.“ Der US-Präsident bewundert den Glauben an Gleichheit, der in der Serie gelebt wird. Dass Menschen trotz Unterschiede gemeinsam die Zukunft gestalten können.

Das Magazin hat das Thema „Grenzen“ auf dem Titel und bearbeitet Themen zur künstlichen Intelligenz und interplanetare Reisen. „Ich liebe diesen Kram“, schreibt Obama. „Habe ich schon immer.“ Das Thema nutzt der gelernte Jurist für Verfassungsrecht auch, um Demagogen wie Trump sowie seinen vermeintlichen Anhängern eine Botschaft zu übermitteln. Menschen, die glauben, dass das Land dem Bach heruntergehen würde, erzähle er, dass sie in der bestmöglichen Zeiten leben.

