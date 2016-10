Auf Drupal-Basis: Obamas Facebook-Bot wird Open Source

Reden wie Barack? Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit als Präsident der USA geben Obama und das Weiße Haus den offiziellen Facebook-Bot frei. Der Open-Source-Code steht zum Download bereit.

Obamas Facebook-Bot für alle

Es ist weniger ein Obama-Double als vielmehr ein Hilfsprogramm für digitale Briefe an den Präsidenten, so wie einst das Word-Programm Clippy. Der Bot des Weißen Hauses für den Facebook-Messenger wurde Mitte August der Öffentlichkeit präsentiert. Jetzt ist der Code Open Source und steht auf Drupal-Basis für alle zum Download auf Github bereit.

Der Bot-Code ist aber weniger für den Durchschnittsbürger gedacht als vielmehr für andere (US-)Behörden, die ein ähnliches Tool für die Kommunikation mit den Bürgern einsetzen wollen. Die Hoffnung der Obama-Administration laut eigener Aussage: anderen Organisationen die Kosten für die Entwicklung sparen.

Drupal sei nicht unbedingt die Plattform, die man bei der Entwicklung von Bots erwarten würde, schreibt der Digital-Chef des Weißen Hauses Jason Goldman in einem Blogeintrag. Aber das Modul erlaube es auch Nicht-Entwicklern Bot-Interaktionen zu kreieren. Offenbar ist Drupal das CMS der Wahl in US-Behörden und Organisationen.

Facebook-Bot hilft beim Nachrichtenschreiben

Barack Obama liest nach offiziellen Angaben jeden Abend zehn der per Facebook-Messenger mit Bot-Unterstützung an ihn gesendeten Nachrichten, auf drei oder vier davon antwortet er dann persönlich. Am 26. August hat Obama als erster US-Präsident öffentlich auf eine Facebook-Nachricht geantwortet. Seitdem hat er laut Weißem Haus über eineinhalb Millionen solcher Nachrichten erhalten.

Wer dem US-Präsidenten eine Nachricht schreiben will, kann das über die Nachrichten-Funktion auf der Facebook-Seite des Weißen Hauses oder hier direkt über den Facebook-Messenger tun.

