Warum Oculus-Gründer Palmer Luckey mit seiner Unterstützung für Donald Trump der Facebook-Tochter so schadet

Oculus VR – einst angetreten, um Virtual Reality salonfähig zu machen – nimmt sich zunehmend selbst auseinander. Schuld daran ist auch Palmer Luckey. Die Virtual-Reality-Kolumne „Views on VR“ von Luca Caracciolo.

Trump-Unterstützer Luckey: Indie-Szene ist irritiert

Ausgerechnet jetzt, in der politisch extrem aufgeheizten Stimmung in den USA, wird bekannt, dass Oculus-Gründer Palmer Luckey den im Valley nicht gerade beliebten Donald Trump unterstützt. Er hat offenbar einer Vereinigung geholfen, die Memes gegen Hillary Clinton im Netz und im realen Leben verbreiten soll, um ihr im Rennen um die Präsidentschaft zu schaden. Luckey versuchte kürzlich in einem Statement zu beschwichtigen, der Schaden für Oculus bleibt allerdings.

Was man von der politischen Einstellung einer öffentlichen Person halten mag, sollte jeder selbst entscheiden. Die Art und Weise aber trifft Oculus derzeit quasi ins Mark – denn erste Indie-Entwickler haben bereits den Support ihrer Spiele für die Oculus Rift gestrichen. Es bleibt ein extrem fader Beigeschmack, vor allem in der eher liberal gesinnten Indie- und Entwickler-Community. Und gerade bei dieser hat Oculus bereits viele Sympathien verspielt. Denn die Selbstzerlegung von Oculus reicht weit zurück. Bereits der von „Independence“ angehauchte Gründungsmythos von Oculus weist mittlerweile jede Menge Kratzer auf.

Palmer Luckey: Die Geschichte eines jungen Technik-Nerds

Die ursprünglich oftmals erzählte Geschichte ist ja auch zu schön, um sie nicht genau so zu erzählen: Ein junger Technik-Enthusiast – nicht älter als ein Teenager – ist fasziniert von neuen Technologien und bastelt in der Garage seiner Eltern fleißig mit Platinen und Lötkobeln herum. Er will die Immersion, also das „In-die-Welt-Eintauchen“, bei Computerspielen verbessern. Nachdem er ein Setup mit mehreren Bildschirmen aufgebaut hat, fragt er sich: „Geht da nicht mehr?“ Die Frage lässt ihn nicht los, er kauft mehr und mehr gebrauchtes Virtual-Reality-Equipment, um an einer praktikablen Lösung zu arbeiten, das Spielgeschehen direkt vor die Augen des Spielers zu katapultieren.

Das Innenleben der Oculus Rift – wirklich von Beginn an nur hauseigene Technologie im Einsatz? John Carmacks ehemaliger Arbeitgeber Zeni Max jedenfalls hat bereits 2014 Klage eingereicht und diese kürzlich erweitert. (Bild: Oculus VR)

Die Idee, anstatt eines komplexen optischen Systems relativ einfache Linsen für ein VR-Headset einzusetzen, war vielleicht einer der entscheidenden Schritte hin zur aktuellen, bezahlbaren und den Massenmarkt anvisierenden VR-Technologie. Seine Begegnung mit John Carmack, Doom-Erfinder und mittlerweile für die Mobile-VR-Sparte bei Oculus tätig, war sicherlich ein weiterer. Carmack soll die Software geschrieben haben, um die bei Luckeys Oculus-Prototypen durch die Linsen erzeugten Verzerrungen in den Augen des Betrachters wieder auszugleichen. Ein aufeinander zugeschnittenes Hardware- und Software-Konzept – die Geburtsstunde von Oculus VR und der Beginn einer unvergleichlichen Erfolgsstory... Leider nicht ganz. Denn was in den Folgejahren mit Oculus VR, John Carmack und Palmer Luckey passiert, ist so etwas wie ein langsamer Abstieg einstiger Blüte.

Oculus VR: Eine nicht enden wollende Abwärtsspirale

Zunächst der Verkauf an Facebook im März 2014 – ausgerechnet Facebook, das bei vielen Hackern, Bastlern und Gamern nicht gerade populärste Unternehmen, verleibt sich Oculus VR ein. Eine Vielzahl der Unterstützer der Crowdfunding-Kampagne von Oculus fühlt sich betrogen, das Image von Luckey und Oculus VR erhält erste Kratzer. Im gleichen Jahr tritt dann Carmacks ehemaliger Arbeitgeber Zeni Max auf den Plan. Das Unternehmen wirft Carmack Technologieklau vor. Laut dem Unternehmen soll Carmack wichtige VR-Forschungsdokumente mitgenommen und sie für den Prototypen-Bau der Oculus Rift eingesetzt haben, den Carmack auf der E3 2012 erstmals präsentierte. Und auch Valve ist nicht so ganz einverstanden mit der einseitig dargestellten Erfolgsgeschichte des Palmer Luckey – das erste Development-Kit soll angeblich diverse Anleihen eines frühen HTC-Vive-Prototypen aufweisen. Vor dem Oculus-Kauf seitens Facebook arbeitete Valve bekanntlich noch mit Oculus zusammen. Die Zusammenarbeitet endete mit der Facebook-Akquise.

Das Development-Kit 1 der Oculus Rift soll laut Valve Anleihen eines frühen HTC-Vive-Prototypen enthalten. (Foto: Sergey Galyonkin / flickr.com, Lizenz: CC-BY-SA)

Nach mehrmaligen Verschiebungen dann endlich der Release der ersten Consumer-Version: satte 600 US-Dollar kostet die Rift beim Marktstart, Luckey hatte zuvor noch einen Preis von rund 350 US-Dollar in Aussicht gestellt. Außerdem kommt die Rift nicht mit den Touch-Controllern auf den Markt, sondern mit einem Xbox-One-Controller – die Touch-Controller erscheinen Ende des Jahres und müssen zusätzlich erworben werden. Zur gleichen Zeit liefern HTC und Vive das technisch deutlich beeindruckendere Room-Scale-Konzept mit exzellenten Hand-Controllern aus.

Und auch im Umgang mit der Entwickler-Community bekleckert sich Oculus nicht gerade mit Ruhm. Vor allem die DRM-Thematik stößt der Entwickler-Community böse auf. Software aus dem Oculus Store läuft nur auf der Rift. Wer als HTC-Vive-Besitzer Spiele aus dem Oculus Store zocken will, muss einen inoffiziellen Treiber einsetzen – was mittlerweile wenigstens funktioniert. Dennoch: Das Vorgehen von Oculus in Sachen exklusive Spiele ist ein Unding für die PC-Community, die daran gewöhnt ist, dass Titel auf allen PC-Geräten lauffähig sind.

Oculus VR: Zu viele Baustellen gleichzeitig

Unterm Strich sind einige der Entscheidungen von Oculus VR ja sogar nachvollziehbar, etwa, was exklusive Spieltitel angeht: Wer eine Plattform aus dem Boden stampfen will, muss Exklusivität bieten. Die HTC Vive hat mit Valve quasi „ab Werk“ eine mächtige Plattform im Rücken, Sony mit Playstation die erfolgreichste und populärste Konsolen-Plattform. Oculus steht vor einer Mammutaufgabe, will die Technologie entwickeln und gleichzeitig auch ein erfolgreiches Ökosystem aufbauen. Hinzu kommt noch Facebook, das früher oder später zumindest erste Erfolge in Richtung Social sehen will – eine Social-VR-Applikation, eine Integration von Facebook-Diensten oder was auch immer.

Persönliche Stolpersteine und zu viele Baustellen gleichzeitig: Unter den drei großen Highend-VR-Plattformen gerät Oculus VR immer stärker ins Hintertreffen. Da ist die HTC Vive mit Valve als Vertriebsplattform, das mit Abstand wichtigste Ökosystem für PC-Gamer, dann Sony mit Playstation und 45 Millionen verkauften PS4-Geräten weltweit. Und da ist Oculus, mit einem Mutterkonzern ohne Gaming-DNA, vermutlich einer zu frühen Ausrichtung auf Social und einem Gründer, der dem Unternehmen und der Marke aktuell eher schadet als hilft.