Oculus-Klage: Mark Zuckerberg sagt vor Gericht aus

Facebook kaufte Oculus 2014 um zwei Milliarden US-Dollar. Jetzt geht es in der ebenso bereits mehr als zwei Jahre alten Klage um angeblich gestohlene Technologie. Auch Mark Zuckerberg musste deshalb vor Gericht aussagen.

Oculus wird von Zenimax beschuldigt, dass sie wichtige Technologie gestohlen haben, die in die Entwicklung des Headsets eingebunden wurde. Wie die New York Times berichtet, sagte Zuckerberg aus, dass er davon überzeugt ist, dass Oculus nicht auf der Technologie von jemand anderem basiert.

Der umstrittene Oculus-Gründer Palmer Luckey wird ebenfalls noch in den Gerichtssaal kommen müssen. Zenimax will die Summe, um die Facebook Oculus kaufte als Schadensersatz.

this=something I've heard from multiple people close to Zuckerberg. Facebook missed out on owning the phone. VR is the next platform to win.