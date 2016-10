Facebook-Tochter Oculus zeigt Touch-Controller und kündigt neues VR-Gerät an

Facebooks VR-Tochter Oculus hat am Donnerstag auf der „Oculus Connect 3“ neue Produkte angekündigt, darunter einen Controller für die Navigation durch VR-Welten sowie einen Rift-Nachfolger.

Oculus präsentiert Controller Touch

Facebook-Chef Mark Zuckerberg höchstpersönlich betrat am Donnerstag im Rahmen der Konferenz „Oculus Connect 3“ die Bühne, um den Oculus Touch vorzustellen, einen Controller, mit dem Nutzer in der virtuellen Realität Gegenstände wie einen Degen, Pistolen oder eine Schachfigur bewegen können sollen. Der Touch besteht aus zwei Teilen, eins für jede Hand. Der VR-Controller wird über Buttons, einen Stick für den Daumen und einen analogen Drücker bedient.

Oculus Touch: Controller für beide Hände soll natürliche Steuerung in VR-Welten ermöglichen. (Bild: Oculus)

Dadurch soll Touch natürliche Handbewegungen ermöglichen, wenn Gegenstände in VR-Umgebungen bedient werden. Touch soll ab dem 6. Dezember für 199 US-Dollar erhältlich sein, vorbestellt werden kann der Controller ab dem 10. Oktober. Zu dem Controller soll auch eine Kamera zur Erfassung von Bewegungen enthalten sein. Wer noch tiefer in die Tasche greifen will, kann sich zum Preis von 79 US-Dollar einen Sensor hinzukaufen, um ein Spielfeld in der Größe eines Zimmers einzurichten. Zum Start von Touch sollen 35 neue Spiele erscheinen.

Darüber hinaus arbeitet Oculus an einem Rift-Nachfolger, ein Prototyp soll schon existieren. Das neue Gerät soll laut Zuckerberg sowohl mobil mit einem Smartphone als auch in der Qualität wie am PC funktionieren. Wann genau und zu welchem Preis der Rift-Nachfolger auf den Markt kommen soll, wurde nicht bekanntgegeben. Für die Rift konnte Oculus eine Senkung der Hardwareanforderungen melden. Benötigt werden jetzt eine Nvidia GTX 960, Intel i3-6100/AMD FX4350 und 8 Gigabyte RAM.

Oculus: VR-Headsets mit hoher Auflösung

Schon in fünf Jahren sieht Oculus VR-Headsets mit einer Auflösung von 4.000 mal 4.000 Pixeln und einem Sichtwinkel von 140 Grad. Auch bei der Darstellung der Umgebung, der sichtbaren Bilder und des Tons soll es deutliche Verbesserungen geben. Zudem hat Facebook angekündigt, 250 Millionen US-Dollar in VR-Content investieren zu wollen. Dieselbe Summe sei in den vergangenen Jahren schon einmal in entsprechende Inhalte gesteckt worden.

