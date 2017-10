Diese OECD-Studie zeigt, wie groß der Gender-Pay-Gap in Deutschland ist

Frauen verdienen in Deutschland immer noch deutlich weniger als Männer. Das belegt eine OECD-Studie zum Gender-Pay-Gap. Die Ungleichheit steigt auf Managementebene.

Angela Merkel hält den wohl wichtigsten Chefposten der Bundesrepublik inne, nämlich den der Bundeskanzlerin. „Fortschrittlich“, denken viele Menschen im Ausland. Ein Deutschland, in dem eine Frau an der Spitze der Politik steht, erweckt den Anschein, dass Chancengleichheit der Geschlechter groß geschrieben wird.

Doch der Schein trügt: Im internationalen Vergleich der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt sich, dass Frauen hierzulande immer noch 17 Prozent weniger verdienen als Männer und die Verdienstlücke damit unverändert groß ist.

Zum Vergleich: Der OECD-Durchschnitt liegt bei 14,3 Prozent weniger Gehalt für Frauen. Bei der Lohngerechtigkeit liegt Deutschland unter allen Industrie- und Schwellenländern damit nur im unteren Mittelfeld. Deutlich positivere Beurteilungen erhalten vor allem die skandinavischen Länder, aber auch Italien, Spanien oder Frankreich. Selbst Staaten wie die Türkei oder Slowenien sehen besser aus als die Bundesrepublik. Die OECD kritisiert, dass der Fortschritt in allen Ländern viel zu langsam sei.

Familienbedingte Auszeiten hemmen Aufstiegschancen

In Deutschland stoßen Frauen laut den Forschern auf ihrem Karriereweg trotz guter Qualifikationen noch immer an eine „gläserne Decke“. Arbeitnehmerinnen schaffen es nur selten in die höchste Chefetage. Und selbst wenn sie es in eine leitende Funktion schaffen, bekommen sie im Durchschnitt 41 Prozent weniger Gehalt als ein Mann, wie der OECD-Report zeigt.

„Frauen sind seltener in MINT-Berufen anzutreffen.“

Laut den Forschern hat das verschiedene Gründe: Als Karrierehemmnisse gelten vor allem familienbedingte Umstände. So tragen die Teilzeitquote von 37 Prozent bei Frauen sowie komplette Auszeiten vom Beruf die Hauptschuld daran, dass Arbeitnehmerinnen ab einem bestimmten Punkt im Leben nicht weiter aufsteigen. Es brauche weitere politische Maßnahmen, um auch Väter zu einer gleichgewichtigeren Aufteilung der unbezahlten Familienarbeit zu bewegen, so der Rat der OECD an die deutsche Politik. Nötig sei zudem der weitere Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder. Familie scheint weitestgehend noch Frauensache zu sein. Das verkürze die Karriereleiter.

Die OECD-Studie zeigt aber auch, dass junge Frauen heutzutage zwar überwiegend bessere Abschlüsse in der Schule und an den Universitäten erzielen als die männlichen Absolventen. Jedoch treten sie anschließend wesentlich seltener in die sogenannten MINT-Berufe ein. MINT steht für Mathematik, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik. Lediglich gut ein Drittel der Hochschulabsolventen in den MINT-Fächern sind weiblich. Berufe in diesem Bereich gehören jedoch zu den bestbezahlten Jobs. Stattdessen treibt es Frauen häufiger in Erziehungs-, Pflege- und Gesundheitsberufe, die wesentlich schlechter bezahlt sind.

Die OECD hat den Gender-Pay-Gap in verschiedenen Ländern untersucht. (Screenshot: OECD)

Auch hier lautet ein Ratschlag an die Politik, dass Instrumente zur Anhebung des Lohnniveaus in sozialen Berufen installiert werden müssten, aber auch das Interesse der Frauen an technischen Berufen gefördert werden solle. Das Desinteresse ergebe sich häufig auch aufgrund vorherrschender traditioneller Rollen- und kaum vorhandener Vorbilder. Die OECD rät beispielsweise dazu, Mentoring-Programme und den Zugang zu beruflichen Netzwerken noch stärker zu fördern. Die Organisation nennt in ihrer Pressemitteilung zum Report Deutschland als eines der Länder, das versuche, diese Ungleichheit anzugehen. Private Organisationen wie Women in Digital, ein Frauennetzwerk, das von der Berlinerin Tijen Onaran ins Leben gerufen wurde, leisten dahingehend bereits erste Pionierarbeit.

Gender-Pay-Gap: Frauen tragen höheres finanzielles Risiko

Für Frauen ergeben sich im Laufe der Berufstätigkeit oftmals zwei Nachteile: Die ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit hat zur Folge, dass das Risiko, mehr als 20 Prozent des Einkommens im Falle einer Scheidung einzubüßen, zweieinhalb Mal so hoch ist wie bei Männern. Zudem erklären kürzere Erwerbsbiografien mit vielen Unterbrechungen und begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten auch die geringeren Renten von Frauen. Deutschland hat laut der OECD-Studie das größte Rentengefälle zwischen den Geschlechtern: Das staatliche Ruhegeld liegt bei Frauen nur halb so hoch wie bei Männern.