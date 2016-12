Echtzeit-Bearbeitung in Powerpoint und mehr: Office 365 bekommt neue Kollaborationsfeatures

Microsoft will die Zusammenarbeit in Teams fördern. Der Softwarekonzern hat neue Kollaborationsfeatures für Office 365 vorgestellt. Einige davon gibt es zu Beginn aber nur für Insider.

Mehr Kollaboration in Office 365

Nach dem Launch von Office 2016 im vergangenen Jahr hat Microsoft seine damalige Ankündigung, die Echtzeit-Bearbeitung auf mehr Anwendungen außer auf Word für Windows-PCs zu erweitern, wahr gemacht. Der Softwarekonzern hat eine Reihe von Kollaborationsfeatures für Office 365 angekündigt, wie Kirk Koenigsbauer, Vice President des Office-Teams, in einem Blogeintrag schreibt. Die Neuerungen für Powerpoint, Outlook, Word und Excel sind Bestandteil des November-Updates, stehen aber in vollem Umfang zunächst nur den am Insider-Programm teilnehmenden Office-365-Abonnenten zur Verfügung.

Office 365 bekommt neue Features für mehr Kollaboration. (Bild: Microsoft)

Neu ist unter anderem, dass mehrere Personen in Powerpoint jetzt Präsentationen gemeinsam in Echtzeit bearbeiten können. Dabei wird angezeigt, welche Nutzer gleichzeitig an einer Präsentation und einer bestimmten Folie arbeiten. Ein Klick auf eine Folie macht die Änderungen in Echtzeit sichtbar. Die Echtzeitbearbeitung in Powerpoint soll für Nicht-Office-365-Abonnenten in der Mobilversion auf Windows-Tablets schon nutzbar sein.

Office 365: Benachrichtigungen auch mobil

Die Benachrichtigungen über Änderungen in gemeinsam genutzten Dokumenten sollen zudem jetzt auch in Word, Excel und Powerpoint auf Mobilgeräten erscheinen – vorerst für Android- und Windows-Mobile-Nutzer und in einer Vorabversion. iOS- und Businesskunden sollen dieses Feature später erhalten. Ebenfalls neu ist ein Tab im Menü „Öffnen“. Der zeigt Dokumente, die andere Nutzer für die Nutzung freigegeben haben.

Auch in Outlook hat Microsoft Kollaborationsfeatures implementiert. So sollen jetzt E-Mail-Anhänge in gemeinsam genutzte Cloud-Dokumente in Onedrive umgewandelt werden können. Darüber hinaus können die Dokumente auch bei der Bibliothek einer Office-365-Gruppe hochgeladen werden. Beim Upload können Berechtigungen für Nutzer festgelegt werden.

via www.zdnet.de