Editor-Update in Office 365: Machine Learning hält Einzug in Word

Eine neue Editor-Version in Word für Office 365 gibt jetzt wertvolle Hinweise in Grammatik-und Stil-Fragen – auch für professionelle Vielschreiber. Dahinter steckt Machine Learning.

Neuer Editor: Word hilft, den Schreibstil zu verbessern

Schon im Juli 2016 hatte Microsoft den Editor als Ergänzung für die Rechtschreibprüfung in Word unter Office 365 vorgestellt. Jetzt hat das Tool noch einmal ein kräftiges Update erhalten. Dank Machine Learning soll der neue Editor dabei helfen, den Schreibstil der Word-Nutzer verbessern, indem zusätzliche Informationen zu den Rechtschreib- und Grammatikvorschlägen sowie den Stilhinweisen gegeben werden, wie Microsoft mitteilt.

Neuer Editor in Word für Office 365 hilft bei der Grammatik. (Bild: Microsoft)

Für eine bessere Übersicht und auch zur Unterstützung von Sehbehinderten hat Microsoft mit dem Editor-Update auch das Design optimiert. Die Tipps erscheinen jetzt in einem Extra-Fenster neben dem Word-Dokument. Zusätzlich zu konkreten Vorschlägen für einen der Maschine zufolge nicht optimalen Satz gibt es Beispiele für ähnliche Konstruktionen und deren Verbesserung – etwa, was die Klarheit und Prägnanz angeht. Neu ist auch, dass Microsoft die Suche nach Beanstandungen über das ganze Word-Dokument hinweg, auch bei sehr langen Texten, jetzt erleichtert hat.

Word-Editor dank Machine Learning „beängstigend gut“

Kollege John Brandon vom US-Techportal Venturebeat zeigte sich in einem ersten Test angetan von der verbesserten Editor-Version. Machine Learning, schreibt Brandon, sei schon „beängstigend gut“ geworden. So merzt der Editor etwa Passivkonstruktionen oder unnötige Adjektive aus. Im Vergleich mit Google Docs habe Word dank dem neuen Editor für Brandon jetzt die Nase deutlich vorn.

Neben dem Update für den Word-Editor hat Microsoft in seinen Office-365-News für Februar auch die Verfügbarkeit von Quickstarter in Powerpoint bekanntgegeben. Außerdem hilft Microsoft-Assistentin Cortana jetzt in Outlook dabei, Nutzer an Termine zu erinnern. Und Office am Mac unterstützt die Touchbar-Leiste der neuen Macbooks.