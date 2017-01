Die ultimative „OK ​​Google“-Befehlsliste

Ein Entwickler hat eine Webseite veröffentlicht, die als ultimative „OK ​​Google“-Befehlsliste gilt. Darunter finden sich auch witzige Eastereggs.

Genau wie Siri hat auch Googles intelligenter Stimmenassistent „OK Google“ eine Fülle an versteckten Funktionen, die nicht jeder kennt. So gibt „OK Google“ etwa auch nützliche Antworten auf Fragen wie: Wer hat das Internet erfunden? Brauche ich heute Abend einen Regenschirm? Wo ist mein Paket?

Kristijan Ristovski hat eine umfangreiche Liste der „OK Google“-Befehle auf einer eigens kreierten Website übersichtlich dargestellt.

Umfangreiche OK ​​Google-Liste: Alle Befehle auf einen Blick

Umfangreiche „Ok, Google“-Befehle: Definitionen und Alarm-Einstellungen. (Screenshot: Ok-google.io/)

Neben nutzwertigen Sprachbefehlen finden sich auch etliche Eastereggs, die Ristovski aufgelistet hat. Darunter Evergreens wie „Do a Barrel Roll“ und „Beam me up, Scotty“ sowie weniger bekannte Formulierungen wie „Go go Gadget Runtastic“ und mehr.

Umfangreiche „Ok, Google“-Befehle: Eastereggs. (Screenshot: Ok-google.io/)

Unter Ok-google.io findet ihr alle englischsprachigen Befehle. Ein Blick lohnt sich bestimmt für den ein oder anderen Leser unter euch. Vielleicht findet ihr einen Helfer, der euch vorher gar nicht in den Sinn kam.

