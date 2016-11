Oneplus 3T ist offiziell: Das hat das neue High-End-Smartphone unter der Haube

Oneplus hat am Dienstag eine aufgebohrte Variante seines 2016er Flaggschiffs angekündigt. Das Oneplus 3T ist schneller, hat eine bessere Kamera und mehr Akku - der Preis ist aber auch etwas höher.

Oneplus 3T: Ein wenig mehr von (fast) allem

Nach Leaks und offiziellen Teasern hat Oneplus sein Oneplus 3T offiziell angekündigt. Das neue Smartphone-Topmodell bewegt sich in Sachen Ausstattung auf Höhe der weit teureren Modelle der Konkurrenz. Beim Design unterscheidet sich das „3T“ nicht vom Oneplus 3 (Test), lediglich die Farbgebung ist ein wenig anders: Statt in Hellgrau ist es in Dunkelgrau oder „Gunmetal“ erhältlich. Außerdem wird das 3T kurz nach der Produkteinführung auch in Soft Gold angeboten.

Oneplus 3T in Gunmetal. (Bild: Oneplus)

Das Wesentliche spielt sich im Innern des neuen Modells ab, denn Oneplus hat den Prozessor ausgetauscht: Anstelle des Snapdragon 820- kommt der Snapdragon 821-Chip mit einer Taktung von 2,35 Gigahertz zum Einsatz. Dieser ist beispielsweise auch in Googles hochpreisigen Pixel-Smartphones (Test) verbaut. Unterstützt wird der High-End-Chip weiterhin von sechs Gigabyte LPDDR4 RAM – die Gerüchte um acht Gigabyte Arbeitsspeicher bewahrheiten sich also nicht.

Das Oneplus 3T in Gunmetal von allen Seiten

Oneplus 3T in Gunmetal. (Bild: Oneplus)

Optional kann das 3T entweder mit 64 oder 128 Gigabyte internem UFS-2.0-Flash-Speicher erworben werden. Für ein Mehr an Laufzeit hat Oneplus seinem 3T einen etwas größeren Akku verbaut: Anstelle von 3.000 Milliamperestunden stecken im Upgrade nun 3.400 Milliamperestunden.

In Kombination mit dem 5,5 Zoll großen Full-HD-AMOLED-Display und dem besseren Prozessor könnte das Smartphone ordentliche Ausdauer liefern. Falls die Puste doch ausgehen sollte: Mithilfe der Dash-Ladetechnologie ist das Smartphone über den USB-Typ-C-Port binnen weniger Minuten wieder Einsatzbereit.

Oneplus 3T vs Oneplus 3 - die Spezifikationen im Vergleich

Modell OnePlus 3T OnePlus 3 Betriebssystem OxygenOS 3, basiert auf Android 6.0.1 Marshmallow OxygenOS 3, basiert auf Android 6.0.1 Marshmallow Display 5,5 Zoll Optic AMOLED, (1.920 x 1.080 Pixel, 401 ppi), Gorilla Glas 4 5,5 Zoll Optic AMOLED, (1.920 x 1.080 Pixel, 401 ppi), Gorilla Glas 4 Prozessor Qualcomm Snapdragon 821, @ max. 2,35 GHz Qualcomm Snapdragon 820, @ max. 2,2 GHz Arbeitsspeicher 6 GB LPDDR4 6 GB LPDDR4 Interner Speicher 64 GB, 128 GB UFS 2.0, nicht erweiterbar 64 GB UFS 2.0, nicht erweiterbar Hauptkamera 16 MP mit f/2.0-Blende, Sony IMX298, OIS 16 MP mit f/2.0-Blende, Sony IMX298, OIS Frontkamera 16 MP mit f/2.0-Blende, Samsung 3P8SP 8 MP mit f/2.0-Blende, Sony IMX179 Akkukapazität 3.400 mAh (fest verbaut), „Dash Charge“ Schnellladelösung 3.000 mAh (fest verbaut), „Dash Charge“ Schnellladelösung Konnektivität WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, LTE Cat. 6, NFC WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, LTE Cat. 6, NFC Abmessungen 152,7 x 74,7 x 7,35 Millimeter 152,7 x 74,7 x 7,35 Millimeter Gewicht 158 Gramm 158 Gramm Farben Gunmetal (nur 128 GB), Soft Gold (nur 64 GB) Grafit, Soft Gold Sonstiges Dual-SIM, Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (nur USB 2.0) Dual-SIM, Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (nur USB 2.0) Preise (UVP) 439 Euro (64 GB); 479 Euro (128 GB) 399 Euro

Oneplus 3T: Mit 16 Megapixel-Kamera – vorne wie hinten

Bei der Hauptkamera setzt Oneplus wie bei seinem „3“ auf einen 16-Megapixel-IMX-298-Sensor von Sony mit f/2.0-Blende. Weiterhin dabei sind ein optischer und elektronischer Bildstabilisator. Frontseitig ist anstelle eines Acht-Megapixel-Sensors ein 16-Megapixel-Optik von Samsung verbaut: der 3P8SP-Sensor mit einer f/2.0-Blende.

Das Oneplus 3T in Soft Gold von allen Seiten

Nur mit 64 Gigabyte erhältlich: das Oneplus 3T in Soft Gold. (Bild: Oneplus)

Softwareseitig ist OxygenOS an Bord. Das angepasste, aber weitgehend an Stock-Android orientierte Betriebssystem basiert auf Android 6.0.1. Laut Hersteller soll das auf Android 7.0 basierende OxygenOS-Update noch in diesem Jahr erscheinen.

Oneplus 3T: Release und Preise

Das Oneplus 3T wird noch passend zum Weihnachtsfest erhältlich sein. Für das 64 Gigabyte-Modell, das es nur in Soft Gold gibt, werden 439 Euro fällig. Das Oneplus 3T in Gunmetal mit 128 Gigabyte internem Speicher kostet mit 479 Euro 40 Euro mehr. Ab dem 28. November wird das große Modell im Oneplus-Shop erhältlich sein.

