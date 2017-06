Oneplus 5: Das soll der nächste „Flagship-Killer” an Bord haben – Vorstellung wohl Mitte Juni

Viele Hersteller haben ihre Topmodelle für dieses Jahr schon vorgestellt. Das Oneplus 5 wird erst im Sommer erscheinen – zahlreiche Details sind schon im Umlauf – wir fassen zusammen.

Oneplus 5: Die „4“ wird übersprungen

Oneplus hat 2014 mit seinem ersten Smartphone, dem „Flagship-Killer“ Oneplus One, die Technikwelt überrascht. Mittlerweile hat das Unternehmen das abermals äußerst überzeugende Oneplus 3 und das nochmals leicht verbesserte Oneplus 3T (Test) ins Rennen geschickt. Der Nachfolger, der Oneplus 5 getauft wird – die vier gilt in China als Unglückszahl –, soll im Laufe des Sommers erscheinen, das hat das Unternehmen gegenüber The Verge bestätigt. Einige Leaks aus China deuten auf einen würdigen Nachfolger des „3T“ hin, der Hersteller selbst hat außerdem auch schon einige Ausstattungsmerkmale bestätigt.

Zuletzt hat Oneplus das 3T vorgestellt. Das Oneplus 5 könnte wie das „3“ im Vorjahr schon im Juni erscheinen. (Foto: t3n)

Beim Oneplus 5, das die Modellnummer A5000 tragen soll, scheint das Unternehmen deutliche Verbesserungen an Akku und der Kamera vorzunehmen, falls die kolportierten Spezifikationen des in der Szene bekannten Leakers Mocha RQ sich bewahrheiten. Während der Akku beim „3T“ schon auf 3.400 Milliamperestunden angehoben wurde – das 3er-Modell besaß einen 3.000-Milliamperestunden-Akku –, soll der Energiespeicher beim nächsten Topmodell auf 3.600 Milliamperestunden anwachsen. Das Mehr an Nennleistung dürfte unter Umständen für die mutmaßlich höhere Auflösung des 5,5-Zoll-Displays in Anspruch genommen werden. Denn anstelle eines Full-HD-Displays soll Oneplus beim 5er auf WQHD-Auflösung mit 2.560 x 1-440 Pixeln setzen – sicher ist dieses Detail nicht. Es ist also durchaus möglich, dass uns das Full-HD-Display erhalten bleibt.

Ein angeblicher Prototyp des Oneplus 5. (Foto: Priceraja)

Für eine noch schnellere Ladezeit soll die hauseigene Ladetechnologie „Dash Charge“ verbessert worden sein. Der Ladeprozess soll im Vergleich zum Vorgänger um 25 Prozent verkürzt worden sein. Einem Umfrageergebnis zur Kopfhörerbuchse zufolge, die Oneplus-Chef Carl Pei auf Twitter durchgeführt hat, können wir ziemlich fest davon ausgehen, dass uns die 3,5-Millimeter-Klinke erhalten bleibt, sofern er auf seine Fans hört. Auf der chinesischen Microblogging-Plattform Weibo erklärte Pei, das neue Gerät sei das dünnste Topmodell – bei der Konstruktion habe man aber dabei darauf geachtet, dass die schlanke Bauweise nicht auf Kosten der User-Experience gehe. Ob er das Oneplus 5 dabei mit allen aktuellen Oberklasse-Modellen oder nur den Oneplus-5-Vorgängern verglich, geht aus dem Beitrag nicht hervor – falls es dünner als das Oneplus 3 wird, dürfte es weniger als 7,35 Millimeter messen.

Der Leaker Mocha RQ hat auf Weibo allerhand mutmaßlliche Details über das Oneplus 5 veröffentlicht. (Screenshot Gizmochina)

Wie es sich für ein 2017er Topmodell gehört, wird das neue Smartphone wie das US-Modell des Samsung Galaxy S8 (Test), das Mitte Mai kommende HTC U11 und Sonys XZ Premium mit Qualcomms aktuellem High-End-Chip Snapdragon 835 bestückt werden – das hat Oneplus am Mittwoch bestätigt. Der Arbeitsspeicher wird entgegen älterer Vermutungen nicht acht, sondern wohl wieder sechs Gigabyte betragen, so Kumamoto Technology auf Weibo. Ferner heißt es, dass der interne Speicher standardmäßig 128 GB statt 64 GB betragen werde – eine Sonderedition mit 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Flash-Speicher kann die Quelle indes nicht ausschließen.

Kumamoto Technology hat weitere Details zum Oneplus 5. (Screenshot Gizmochina)

Oneplus 5: Kamera wird mit DXOMark optimiert

„Welches der beiden Fotos wurde mit dem Oneplus 5 aufgenommen“, fragt das Unternehmen auf Twitter. (Bild: Oneplus)

In Sachen Kamera werde beim Nachfolger des OnePlus 3T auf eine Dual-Kamera gesetzt, bei der die Doppel-Linse im Unterschied zu Smartphones anderer Hersteller vertikal und nicht horizontal angeordnet wurde, berichtet Kumamoto Technology. Auch andere Quelle berichten von einer Dual-Kamera-Ausstattung. Oneplus hat Mitte Mai angekündigt, mit den Kamera-Experten von DXOMark gemeinsame Sache zu machen: „Diese Kollaboration ermöglicht es uns, die bestmöglichen Fotos auf unserem bevorstehenden Flaggschiff, dem OnePlus 5 anzubieten“, heißt es in der Pressemitteilung. Auch zum Fingerabdrucksensor gibt es eine Kleinigkeit zu berichten: Dieser wird weiterhin auf der Vorderseite platziert sein.

So könnte das Oneplus 5 von hinten aussehen. (Bild: Oppomart)

Softwareseitig dürfte Oneplus weiterhin auf seine bewährte Android-Version OxygenOS basierend auf Android 7.1.1 oder schon 7.1.2 setzen. Das Unternehmen hat seine Software mittlerweile sehr gut im Griff – Updates und Patches veröffentlicht das Unternehmen regelmäßig. Zudem sind das Oneplus 3 und 3T schon auf Android-Version 7.1.1 – davon kann sich der eine oder andere Hersteller eine Scheibe abschneiden.

Oneplus will seine Fans an der Auswahl der Verpackung des Oneplus 5 teilhaben lassen und hat dafür eine Umfrage auf Weibo gestartet. (Bild: Oneplus) 1 von 8 Zur Galerie

Vorstellung des Oneplus 5 wohl am 15. Juni

Ein weiterer angeblicher Oneplus-5-Protoyp. (Foto. Android Authority)

Wie Oneplus gegenüber The Verge bestätigte, wird das neue Topmodell im Sommer vorgestellt – damit hält das Unternehmen am bisherigen Releasezyklus seiner Geräte fest. Das Oneplus 2 erschien im Juli 2015, das Oneplus 3 hat das Unternehmen am 14. Juni letzten Jahres enthüllt. In diesem Jahr wird Oneplus wohl abermals den Juni für die Ankündigung seines neuen Topmodells wählen – einem geleakten Poster zufolge ist mit der Vorstellung des Oneplus 5 schon am 15. Juni zu rechnen.

Dem geleakten Poster zufolge wird das Oneplus 5 am 15. Juni vorgestellt. (Bild: Kumamoto; Weibo)

