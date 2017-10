Sammlung persönlicher Daten: Oneplus reagiert auf Kritik und gelobt Besserung

Oneplus erhebt seit Monaten persönliche Daten der Nutzer. Das beschreibt der britische Sicherheitsforscher Christoph Moore in einem Blog-Beitrag, der bereits im Januar 2017 erschienen ist. Seinen Ausführungen zufolge überträgt das Oneplus-Betriebssystem Oxygen OS diverse Daten an den Hersteller, mit denen Nutzer eindeutig identifiziert werden könnten. Unter anderem würden Geräteseriennummer, IMEI- und Telefonnummer, MAC-Adressen und die Namen verbundener WLAN-Netze sowie weitere Daten über gesicherte Verbindungen an den Hersteller übertragen.

„We'd like to emphasize that at no point have we shared this information with outside parties.“