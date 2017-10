Diesen 20 Online-Marketing-Experten solltet ihr auf Twitter folgen

Ihr wollt in Sachen Online-Marketing immer auf dem Laufenden bleiben und die wichtigsten Branchen-Insights erfahren? Dann solltet ihr diesen 20 Marketing-Experten unbedingt auf Twitter folgen.

1. Rand Fishkin

Unter @randfish twittert Rand Fishkin, Gründer von Moz, vor allem über SEO-Themen, aber auch über Startups und andere Marketingthemen. Er gibt gerne tiefe Einblicke in sein Praxiswissen, sehr zur Freude seiner 392.600 Follower.

How do marketers discover the publications, people, & sources that influence their audiences?https://t.co/b1pK6coQb6 <---- 3-minute survey pic.twitter.com/yOfLDKkeyh — Rand Fishkin (@randfish) 10. Oktober 2017

Anzeige

2. Mark Schaefer

Mark Schaefer ist gefragter Speaker, Online-Marketing-Stratege und Autor von Fachbüchern über Social Media und Influencer-Marketing. Auf seinem Twitterkanal @markwschaefer mit 163.000 Followern teilt er eigene Strategien sowie Ideen anderer Vordenker und andere, kleinere Quellen, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt.

3. Mari Smith

Mari Smith ist Expertin für Facebook-Marketing und gehört zu den bekanntesten Social-Media-Expertinnen. In ihrem Twitter-Feed unter @MariSmith mit 565.700 Followern finden sich jede Menge nützliche Links zu Social-Media-Themen, Zitate und ihre eigenen Gedanken zum Social-Media- und Relationship-Marketing.

4. Olaf Kopp

Olaf Kopp ist selbstständiger Online-Marketing-Berater sowie Mitgründer, Chief Business Development Officer (CBDO) und Head of SEO bei Aufgesang Inbound Marketing. Er twittert unter @Olaf_Kopp hauptsächlich über Neuerungen und Insights der deutschen und internationalen SEO-Szene.

5. Jay Baer

Jay Baer ist Gründer von Convince and Convert, einem Strategie-Service für Social-Media- und Content-Marketing. Er gilt als der digitalen Marketer, der am häufigsten retweetet wird, und hat 255.000 Follower. Unter @jaybaer diskutiert er Content-Marketing-Ideen und teilt Trends des digitalen Marketings.

6. Michael Stelzner

Als Gründer des Social Media Examiner muss Michael Stelzner seine Expertise in Sachen Online-Marketing eigentlich nicht mehr unter Beweis stellen, tut es auf seinem Twitter-Kanal unter @Mike_Stelzner aber trotzdem. Seine 167.900 Follower informiert er mehrmals täglich über neue Social-Media-Trends und teilt interessante Studien und Guides.

7. Ann Handley

Ihr wollt keine Updates und Tipps aus der Welt des Content-Marketings verpassen? Dann solltet ihr Ann Handley unter @MarketingProfs folgen. Als Content-Marketing-Pionierin und Head of Content bei Marketing Profs ist ihr Twitter-Account mit 418.000 Followern eine wahre Goldgrube für Marketing-Neulinge und -Veteranen.

8. Neil Patel

Entrepreneur, Kolumnist und Kissmetrics-Gründer Neil Patel twittert unter @neilpatel über Social-Media-Marketing, Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing-Strategien. Sein Account hat 273.200 Follower.

9. Marcus Tandler

Wer in der deutschen SEO-Szene den Anschluss nicht verpassen will, kommt an Marcus Tandlers Twitter-Account unter @mediadonis mit 39.700 Followern nicht vorbei. Dort teilt er deutsch- und englischsprachige SEO-News und informiert über aktuelle Branchen-Events.

10. Pam Moore

Pam Moore, Gründerin und CEO der Social-Media-Agentur Marketing Nutz, twittert unter @PamMktgNut über Content- und Social-Media-Marketing, teilt Strategien und gilt als Top-Influencerin im Social-Media-Bereich. Auf Twitter hat sie 306.500 Follower.