25.000 Besucher und mehr als 150 Speaker: Das wird das Online-Marketing-Rockstars-Festival

Am 2. und 3. März 2017 versammelt sich die internationale Online-Marketing-Szene bereits zum siebten Mal in Hamburg.

Auch in diesem Jahr steigt das Online-Marketing-Rockstars-Festival mit Expo, Konferenz und Aftershow-Party in der Hamburg Messe – begleitet von über 50 Side-Events, 56 Masterclasses und acht Guided Tours. Die gute Mischung aus internationalen Top-Speakern, Weiterbildung, Networking und Entertainment steht im Vordergrund.

Den Auftakt macht wie die letzten Male auch schon die zweitägige Rockstars-Expo. Die Besucher können sich auf über 200 internationale Unternehmen aus verschiedensten Bereichen freuen. Von Facebook über Google bis hin zu Axel Springer sind einige namhafte Aussteller am Start. Auch im E-Commerce-Segment wurde die Expo mit Ausstellern, Masterclasses und Speakern deutlich ausgebaut. Wer hier noch nicht fündig geworden ist, kann sich auch dem Line-up auf der großen Expo-Stage widmen. Hier werden Speaker wie das Social-Media-Phänomen Casey Neistat oder About-You-Gründer Tarek Müller spannende Einblicke in ihre Arbeit geben. Am Abend steigt dann die Expo-Party mit Live-Musik, Getränken und Essen ohne Ende.

Das Highlight am zweiten Tag ist die Konferenz. In den letzten Jahren standen hier schon Buzzfeed-Gründer Jonah Peretti, NYU-Professor Scott Galloway, Skate-Legende Tony Hawk oder Pinterest-Gründer Evan Sharp auf der Bühne. Dieses Jahr zeigen unter anderem Gary Vaynerchuk und Iron-Maiden-Frontmann Bruce Dickinson wie sie ihre Brands aufgebaut und langfristig zum Erfolg geführt haben. Außerdem stehen Andrew Bosworth, Verena Papik und Rolf Schrömgens auf der Bühne. Traditionell wird es bestimmt auch wieder einen Musik-Act geben, den es sonst wohl auf keiner Konferenzbühne zu sehen gibt.

Es wird auch wieder einige Side-Events von Partnern in Kooperation mit den Online Marketing Rockstars geben. Bei „Coffee & Content“ von Mediacom und Google beispielsweise könnt ihr euch exklusive Keynotes über VR anhören oder nach dem Frühstück direkt erstmal die Google Daydream VR testen.

Habt ihr keine Lust auf VR wollt euch aber trotzdem weiterbilden und networken? Dann wären das Analytics Insights oder das A/B-Insights-Frühstück von Trakken was für euch. Hier lernt ihr von den absoluten Profis wie ihr Analytics und A/B-Tests für die Conversion-Optimierung nutzen könnt.

Wer sich eher für Influencer-Marketing interessiert, kann dafür bei Creatorstage vorbei schauen. Hier gibt es nämlich Insights, Influencer (zum Beispiel Apecrime) und Bier sowie spannende Berichte über Projekte, Best Cases und Strategien der Webstars.

Das Online Marketing Rockstars Festival im Überblick

Datum und Ort:

2. und 3. März 2017

Messe Hamburg, Halle A2, Halle A3 und Halle A4, Eingang West

