Open Source im Mainstream: Studie nimmt Infrastruktur in Unternehmen unter die Lupe

Ist Open Source gefragter denn je? Ja, meint eine Studie, die sich dem Thema in Unternehmen widmet. „Open Source ist im Mainstream angekommen“, heißt es darin.

Open-Source schützt vor Wirtschaftsspionage

„Open Source ist im Mainstream angekommen.“ (Grafik: Shutterstock)

Open Source oder proprietär? Die Frage würde so gut wie jeder mit „Open Source“ beantworten, wenn es darum ginge, welche Technologie zu unterstützen ist. Quelloffene Programme haben den Vorteil, dass der Code darin von Dritten einsehbar ist. Für Unternehmen heißt das auch, dass beispielsweise Hintertüren zur Spionage in der Regel auffindbar sind. Ein Umstand, der bei Software aus dem Hause Apple, Microsoft oder anderen IT-Konzernen nicht immer der Fall ist.

Doch wie steht es in der Realität tatsächlich um den Einsatz offener Technologien? Die „DevOps Pulse 2016“-Studie der Analyse-Plattform Logz.io kam jetzt zu dem Ergebnis, dass Open Source im Mainstream angekommen sei. Rund 57 Prozent der Unternehmen und Professionals, die in der Studie vorkommen, setzen stark auf quelloffene Software, so die Studienführer. 25 Prozent hätten sogar eine „Open-Source-First“-Kultur etabliert.

In einer kürzlich erschienen Infografik sind einige wichtige Punkte aus der Studie aufgelistet, die ein spannendes Bild zeichnen. Zumal lässt sich die gesamte Studie hier einsehen. Nicht nur für CTOs interessant.

