Open Source: Das neue E-Commerce-Framework Sylius ist ab September verfügbar

Mit Sylius erscheint im September ein neues Open-Source-E-Commerce-Framework auf Symfony-Basis. Ein Überblick über das moderne Shop-System.

Sylius ist ein Symfony-basierendes E-Commerce-Framework, das in den letzten Monaten immer mehr Aufmerksamkeit aus Entwicklerkreisen bekommen hat. Im September erscheint die erste stabile Version des PHP-Frameworks, die für den produktiven Einsatz geeignet ist. Ein kurzer Überblick über Sylius.

Sylius 1.0 kommt am 13.September

Rund eineinhalb Jahre hat das Team rund um den polnischen Sylius-Gründer und Entwickler Pawel Jedrzejewski an der ersten stabilen Version von Sylius gearbeitet – von Anfang an in PHP. Gestartet hatte Jedrzejewski das Projekt Sylius schon 2011. Heute arbeiten neben sechs bis acht Core-Entwicklern schon rund 400 Entwickler aktiv in der Sylius-Community als Contributor.

Aktuell ist noch ausschließlich die letzte Beta-Version zum Download verfügbar, ab dem 13. September steht dann Sylius 1.0 zur Verfügung.

Sylius im Überblick

Frameworks sind grundsätzlich keine fertigen Out-of-the-Box-Systeme, sondern eher Entwicklungsumgebungen, um völlig individualisierte E-Commerce-Anwendungen zu erstellen. Sylius ist eine in PHP entwickelte Symfony-Applikation, die auch als Plugin in einer bestehenden Symfony-Applikation betrieben werden kann. Sylius nutzt keine monolithische, sondern eine Komponenten-basierende Systemarchitektur.

Skizze der Systemarchitektur von Sylius. (Screenshot: Sylius)

Das Sylius-Framework wartet mit der notwendigen Business-Logik auf, die von einem solchen System zu erwarten ist. Produkt-, Bestell- und Kundenverwaltung, Checkout und Logistik sowie alles, was für eine sinnvolle Lokalisierung notwendig ist. Ein deutsches Lokalisierungsplugin scheint in Arbeit zu sein, ist aber noch nicht erhältlich. Die wichtigsten Integrationen sind Out-of-the-Box vorhanden: Beispielsweise Zahlungsanbieter wie Adyen, authorize.net, Paypal und Stripe können direkt genutzt werden.

Das Ökosystem von Sylius befindet sich noch im Aufbau, bislang sind die wenigen Plugins in der Dokumentation verzeichnet. Neu hinzu kommt ein Plugin namens ShopApiPlugin, das einen API-basierenden Entwicklungsansatz ermöglichen soll. Außerdem existieren sogenannte Bundles, die Funktionalitäten wie die Elastic-Search implementieren.

Sylius ist Open Source und unter MIT-Lizenz veröffentlicht worden.

Sylius in Deutschland

In Deutschland setzt das Möbel-DIY-Startup Wefactory auf Sylius. Wefactory verkauft Bausätze für Designermöbel. (Screenshot: Wefactory)

Auch in Deutschland kommt das System mittlerweile an, neben einer ersten Shop-Referenz beim Startup Wefactory ist auch die Community langsam im Wachstum. Codingberlin hat im April zusammen mit der Agentur Votum einen ersten Sylius-Hackathon veranstaltet. Dabei haben die versammelten Entwickler unter anderem auch an einem Lokalisierungs-Plugin für Deutschland gearbeitet. Einen weiteren Hackathon kündigt Sylius für November an, der Großteil des Core-Entwickler-Teams ist in Nürnberg bei diesem Event anzutreffen. Das bietet Interessierten direkte Kontaktmöglichkeiten.