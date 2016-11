Digitale Innovation: Mit mehr Offenheit neue Wege gehen

Anzeige

Auf der Agenda der OPEN! 2016 finden sich impulsgebende Vorträge und Diskussionen von und mit internationalen Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und öffentlichen Institutionen.

Am 7. Dezember geht die OPEN! 2016 in die nächste Runde – und stellt erneut Fragen zum Thema Offenheit: Welches Potenzial haben offene Daten in unterschiedlichen Branchen? Welchen Wert hat Vernetzung auf Basis einer Kultur der Offenheit in unserer Gesellschaft? Antworten geben Experten, Entscheider, Denker und Unternehmer in vier Panels.

„Mehr Offenheit wagen“ ist das Plädoyer der Keynotespeakerin Prof. Dr. Sabine Brunswicker, Direktorin des Research Center for Open Digital Innovation an der Purdue University in West Lafayette, USA. Dr. Holger Schmidt, seit 2012 Chefkorrespondent des FOCUS Magazins, wird in seiner Keynote „Wirtschaft 4.0“ verdeutlichen, dass die digitale Transformation weit mehr als digitale Fabriken bedeutet. Sie werden die OPEN! 2016 am 7. Dezember im GENO-Haus Stuttgart eröffnen und aufzeigen, dass Offenheit längst die Grenzen von IT und Software überschritten hat.

Von Blockchain, Open Data und Digital Culture im Museum

Im Hauptprogramm der OPEN! 2016 geben in vier parallel angelegten Panels mit je zwei Sessions die 40 Referenten Impulsvorträge und diskutieren in offenen Expertendiskussionen.

Im Panel „Kultur- und Kreativwirtschaft“ zeigt Inka Drögemüller Möglichkeiten auf, wohin Offenheit von digitalisiertem Kulturgut führen kann. Gamification im Museum, vorgestellt vom Historischen Museum Basel, oder Kunstgeschichte online im Städel Museum Frankfurt – die Potenziale von offenen Kulturdaten sind weitreichend.

Im Panel „Industrie und Dienstleister“ diskutiert unter anderem Andrei Martchouk von KI Labs über die Potenziale und branchenübergreifenden Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain und Smart Contracts. Am Nachmittag gibt es Impulsvorträge von IBM und Signal-Iduna sowie Bosch zu Plattformen im Kontext von Digitalisierung und Open Source.

Die OPEN! 2016 im Überblick

Datum und Ort:

7. Dezember 2016

GENO-Haus, Stuttgart

Themen:

Blockchain und Plattformen

Open Access und Open Education

Serious Games und offene Kulturdaten

Open Data und Communities

Tickets:

Jetzt Ticket für die OPEN! 2016 sichern!