„Amazons Führung ist vorbei“ – Oracle will es mit AWS aufnehmen

Oracle: Larry Ellison sagt AWS den Kampf an

Im Rahmen der firmeneigenen Openworld-Konferenz hat Oracle das Infrastructure-as-a-Service (IaaS) der zweiten Generation vorgestellt. In seiner Keynote versprach Firmengründer Larry Ellison, dass das überarbeitete Cloud-Angebot schneller und kostengünstiger als Amazons Konkurrenzprodukt AWS sei. Der Milliardär ließ sich bei der Gelegenheit sogar dazu hinreißen, Amazons Führung im IaaS-Bereich für beendet zu erklären.

Ebenfalls angekündigt wurde eine On-Premise-Version, die laut Ellison auf derselben Soft- und Hardware wie die Cloud-Lösung basiert. Bei diesem Modell können Kunden die entsprechende Hard- und Software über ein Abo-Modell von Oracle mieten und in ihrem eigenen Rechenzentrum betreiben. Genauere Details gab es zwar nicht, doch die Lösung soll laut Ellison zu „101 Prozent“ kompatibel zu Oracles Cloud-Angebot sein.

Oracle: Larry Ellison will es mit AWS aufnehmen. (Foto: drserg / Shutterstock.com)

Oracle Cloud bekommt neue Features

Im Rahmen der Openworld-Keynote hat Oracle auch eine Reihe aktueller Cloud-Features vorgestellt. Darunter befindet sich unter anderem ein neues Database-as-a-Service-Angebot, das laut Firmenangaben um einiges schneller und besser skalierbar ist als Konkurrenzprodukte. Darüber hinaus gibt es die sogenannte „Big data discovery cloud“, die Unternehmen beim Visualisieren und Aufspüren versteckter Werte helfen soll.

Für Oracle ergibt die Kampfansage an Amazon aus mehreren Gründen Sinn. Oracle-Kunden, die vermehrt auf AWS setzen, dürften bei der Nachfrage nach weiteren Dienstleistungen nicht mehr notwendigerweise bei Oracle vorstellig werden. Durch sein günstiges Cloud-Angebot behält das Unternehmen aber auch in Zukunft bei diesen Firmen einen Fuß in der Tür und kann so weitere Dienstleistungen und Produkte verkaufen.

