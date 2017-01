Orocommerce 1.0 ist da: Magento-Gründer veröffentlichen neue B2B-Software

Das erste Release der B2B-E-Commerce-Lösung Orocommerce ist erschienen. Die Lösung ist als Community und Enterprise Edition erhältlich.

Orocommerce, die seit langem angekündigte B2B-E-Commerce-Lösung, ist jetzt erhältlich. Die E-Commerce-Lösung ist von Grund auf für den B2B-Handel entwickelt worden, deshalb verspricht das Unternehmen nicht weniger als eine Revolution des B2B-Marktes. Den Machern der neuen Lösung ist ein solcher Schritt auch zuzutrauen. Hinter Oro stecken die Magento-Gründer Yoav Kutner und Roy Rubin, der Ex-Magento-Manager Jary Carter und der ehemalige Lead Architect von Magento Dima Soroka.

Orocommerce 1.0

Orocommerce ist eine Anwendung, die auf der dazugehörigen Oro-Plattform entwickelt wurde. Auf dieser, unter anderem auf Symfony 2 basierenden, Plattform wurde auch Orocrm entwickelt, eine speziell auf den E-Commerce zugeschnittene CRM-Lösung.

Die Open-Source-Lösung Orocommerce beherrscht unter anderem das Management von Unternehmens-Kundenkonten, die Verwaltung von Käufer-Verkäufer-Beziehungen für mehrere Organisationen, die Anpassung von Warenkatalogen, kundengruppenspezifische Preislisten und automatisierte Geschäftsprozesse für multiple Kunden und Kanäle.

Orocommerce erscheint als Community Edition (CE) und Enterprise Edition (EE), die CE-Version bietet wie branchenüblich einen eingeschränkten Funktionsumfang.

Die Version 1.0 steht Entwicklern jetzt zum Download zur Verfügung.

Oro bietet eine gleichnamige Anwendungsplattform, auf der auch die beiden Anwendungen Orocommerce und Orocrm entstanden sind. (Screenshot: Oro)

Oro betreibt eine deutsche Niederlassung in Berlin

Das US-Unternehmen unterhält in Deutschland ein eigenes Büro in Berlin, das zusammen mit der deutschen Partneragentur Votum die Lokalisierung von Orocommerce betreut und sich so neben den rechtlichen Faktoren auch um die landesspezifischen Dienste für Versand, Bezahlung und Steuervorgänge kümmert.

„Der deutsche Markt hatte schon immer eine strategische Bedeutung für unser Unternehmen und wir hatten dort bereits großen Erfolg", sagte Yoav Kutner, CEO von Oro noch im September in einer Pressemitteilung. Deutsche Händler finden so sowohl das Unternehmen als auch Partneragenturen direkt im Land.