Arbeiten von (fast) jedem Ort der Welt: Es ist wie eine Sucht

An mehr als einem Dutzend Orten rund um den Globus hat Martin Weigert sein mobiles Büro eröffnet, seit er 2010 das ortsunabhängige Arbeiten für sich entdeckte. Jetzt lässt es ihn nicht mehr los.

Im Herbst 2010 brach ich im Alter von 27 Jahren zusammen mit meiner damaligen Freundin zu einem Abenteuer auf, das mein Leben verändern sollte: Sechs Monate ortsunabhängige Arbeit aus Thailand standen auf dem Programm. Es war meine erste Reise nach Asien sowie mein erster Trip dieser Art, bei dem es nicht um Urlaub ging. Viele weitere sollten folgen. Die mit dem Internet entstandene Freiheit, überall auf der Welt das mobile Büro eröffnen zu können, zog mich sofort in ihren Bann. Bis heute hat sie mich nicht losgelassen.

Die Liste der Orte, von denen auss ich seit 2010 meine Arbeit über Zeitspannen von einzelnen Wochen bis mehreren Monaten verrichtet habe, ist über die Jahre länger geworden: Thailand (verschiedene Orte), Ho-Chi-Minh-City, Tokio, Seoul, Hong Kong, Istanbul, Barcelona, Lissabon, Puerto Vallarta (Mexiko), Großraum San Francisco, Hawaii, Santiago de Chile und Vancouver finden sich darauf. Ich schreibe diese Zeilen aus Las Palmas de Gran Canaria, wo ich seit Anfang November insgesamt sechs Wochen verbringe (eine hochgradig empfehlenswerte Stadt für diesen Zweck übrigens).

Kreativität und Serendipität fördern

Ab und an sein Sack und Pack zu nehmen und für eine begrenzte Zeit irgendwohin zu fliegen, die Umgebung zu wechseln, neue Inspirationen zu finden sowie Kreativität und Serendipität (ich wollte beispielsweise nie nach Japan — nach meiner ersten Reise dorthin wurde ich zum Japan-Fan) zu fördern, ist für mich zu einer regelrechten Sucht geworden. Nach all den Jahren ist man um viele Erfahrungen und Erkenntnisse reicher, die das ortsunabhängige Arbeiten betreffen. Einige möchte in dieser Kolumne erörtern.

Das Allerwichtigste für ortsunabhängige Arbeit ist, wenig überraschend, hinreichend stabiles und schnelles Internet. Wie hoch die eigenen Ansprüche sein sollten, hängt stark von der Art der Tätigkeit ab; vor allem davon, wie sehr der eigene Job die symmetrische Interaktion mit anderen Menschen voraussetzt. Während meines sechsmonatigen Thailand-Trips beispielsweise arbeitete ich in höchstem Maße eigenständig und vollkommen unabhängig von anderen. Telefon- oder Videokonferenzen fanden kaum statt, es gab keine fixen, wiederkehrenden Termine, zu denen ich erreichbar sein musste. Meine gesamte Tätigkeit war im Prinzip textbasiert und erfolgte größtenteils zeitversetzt. Somit war es überhaupt kein Problem, dass das Breitband-Internet manchmal schon mit Youtube-Clips Probleme hatte oder dass während frequenter Stromausfälle nur eine 2G-Datenverbindung zur Verfügung stand.

Heute ist das anders: Jeden Tag um 9:00 Uhr (MEZ) nehme ich per Hangout an einem Standup-Meeting teil, per Slack interagiere ich tagsüber mit Teamkollegen und regelmäßig führe ich Videocalls mit Screensharing durch. Wackelige Verbindungen, verpixelte Bildübertragung oder gehäufte Ausfälle des Internets werden da schnell zur Zumutung für diejenigen, mit denen man zusammenarbeitet. Aus diesem Grund bin ich heute deutlich vorsichtiger, was die Wahl des Arbeitsortes angeht. Denn ich weiß: Bei Geschwindigkeiten unter zehn Megabit im Downstream und mindestens drei Megabit im Upstream gibt es Probleme und Produktivitätseinbrüche — für mich und für andere.

Keine Kompromisse bei Produktivität

Produktivität ist der Aspekt, bei dem ich mir keine Kompromisse leiste. Mein Anspruch an mich selbst ist es, den Tapetenwechsel nicht mit gesteigerter Prokrastination und verringerter Produktivität zu verbinden. Mittlerweile habe ich einen ganz guten Überblick über die Kriterien, die neben dem Vorhandensein leistungsfähiger Internetverbindungen erfüllt sein müssen, damit ich dieser Anforderung gerecht werde: