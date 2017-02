Otto: E-Commerce-Umsatz wächst weltweit auf knapp sieben Milliarden Euro

Otto bleibt die Nummer 2 im deutschen Online-Handel: Der Umsatz beläuft sich auf fünf Milliarden Euro. Und ein Chief Digital Officer soll für weiteren Umsatz sorgen.

Es sieht gut aus für Otto – Platz zwei der Platzhirsche im Internethandel. Im deutschen Online-Geschäft setzte Otto knapp fünf Milliarden Euro um. Der Umsatz legte damit von 4,47 auf knapp fünf Milliarden Euro um fast zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Zum Vergleich: Konkurrent Zalando erwirtschaftete 2016 (Netto-)Umsätze in Höhe von 3,6 Milliarden Euro – nach vorläufigen Zahlen eine Steigerung um 675 Millionen.

Auch international war Otto erfolgreich: Im laufenden Geschäftsjahr 2016/17 wird sich der Online-Händler nach ersten Schätzungen von 6,34 auf knapp sieben Milliarden Euro Umsatz steigern können. Das entspricht einem Plus von knapp zehn Prozent oder 615 Millionen Euro. Mit diesem Ergebnis dürfte die Otto Group ihre Position unter den Top 5 der weltweit größten E-Commerce-Player und als Nummer 2 in Deutschland gut behaupten.

Otto setzt auf Digitalisierung

„Wir sind mit dieser Umsatzdynamik zufrieden“, sagt Rainer Hillebrand, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und für Konzernstrategie, E-Commerce und Business Intelligence zuständiger Vorstand der Otto Group: „In zahlreichen Konzernunternehmen verzeichnen wir ein hohes zweistelliges Wachstum und haben die digitale Transformation bereits sehr gut umgesetzt, in anderen Gesellschaften müssen wir noch weiter daran arbeiten.“

Strategisch ist Otto als Multi-Store-Anbieter aufgestellt. Dabei ist die Hauptwebsite otto.de umgeben von einer Reihe kleiner Nischen-Händler. Diese sollen weitere Kunden anlocken, die nie bei Otto.de bestellen würden. An den Spezial-Shops Schlafwelt.de, Cnouch.de für Sofas, Ekinova.de für Küchengeräte oder auch Naturloft.de für Landhausmöbel hält die Otto Group daher fest. Doch nicht alle Spezial-Shops scheinen die Erwartungen des Unternehmens zu erfüllen. Den Teppich- und Gardinen-Shop Teppstore.de hat Otto nach 15 Monaten eingestellt.

Und so schaut Otto konsequent nach vorn: Nicht rentable Objekte abstoßen, in Technik investieren: Die Otto Group hat insbesondere im vergangenen Geschäftsjahr zahlreiche technologische und kundenorientierte Initiativen sowie grundlegende Prozesse wie den #Kulturwandel 4.0 gestartet. Damit will die Unternehmensgruppe in den kommenden Jahren gerade im E-Commerce und in den handelsnahen Dienstleistungen eine erhebliche Dynamisierung erreichen. Zu den Initiativen gehören die Gründung der Otto Group Digital Solutions, die Etablierung eines Mobile Labs, die konsequente Pilotierung neuer Technologie-Trends, wie etwa in den Bereichen Personalisierung und Conversational Commerce, sowie nicht zuletzt mit der Berufung des erfahrenen Digital-Experten Sebastian Klauke als Chief Digital Officer für den Konzern.

Limango ebenfalls auf Wachstumskurs

Limango, der Privat-Shopping-Club für Familien, der seit 2009 ebenfalls zur Otto Group gehört, hat heute seine Zahlen vorgelegt. Limango konnte seinen Marktanteil ausbauen und seinen Umsatz von 129 Millionen Euro im Vorjahr auf über 152 Millionen Euro steigern. Nach Deutschland, Polen und den Niederlanden hat Limango sein Online-Shoppingangebot für Familien im August 2016 nach Frankreich ausgeweitet. Bereits in den ersten fünf Monaten konnte Limango knapp eine halbe Million Mitglieder für seinen Private Shopping Club in Frankreich gewinnen und verfügt europaweit mittlerweile über 10 Millionen Mitglieder, aber nur circa zwei Millionen Kunden.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 richtet sich Limango an die Zielgruppe Mütter mit ihren Familien. Limango hat 2016 die Anzahl der Verkaufsaktionen auf 4.800 in über 2.000 verschiedenen Marken gesteigert. So bemüht sich Limango, seine Mitglieder täglich mit neuen Angeboten aus den Bereichen Baby- und Kinderkleidung, Mode & Schuhe, Kosmetik, Outdoor & Sport sowie Home & Living zu überraschen. Das Konzept scheint aufzugehen. „Rund 90 Prozent aller Bestellungen werden mittlerweile durch Wiederholungskäufer getätigt“ beteuert Sven van den Bergh, Gründer und Geschäftsführer von Limango. Die Expansionsstrategie mit einem klaren Fokus auf Familien und einer sukzessiven Internationalisierung funktioniert.