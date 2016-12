Otto Now, die Flatrate für Gadgets, Elektronik und Elektrogeräte

Drohnen wie die DJI Phantom 2 sind bei Otto Now zum Mieten erhältlich. (Foto: DJI)

Mit dem Mietangebot Otto Now bietet Versandhändler Otto jetzt eine Art Flatrate für Elektronik und Haushaltsgeräte. Das neue Angebot im Überblick.

Der Versandhändler Otto hat soeben Otto Now gestartet. Bei diesem neuen Onlineangebot können Kunden elektronische und elektrische Geräte aus unterschiedlichen Kategorien gegen eine monatliche Pauschale mieten. Smartphones, Tablets, Notebooks oder auch Haushaltsgeräte wie Kühl- und Gefrierschränke oder Unterhaltungselektronik wie Fernseher sind im Angebot.

Das Otto-Now-Angebot

Im Angebot sind bisher nur wenige, ausgewählte Produkte. Alle im Moment bei Otto Now erhältlichen Geräte sind neu. Der Warenbestand wurde zum Start des Dienstes neu angeschafft, damit können aktuelle Kunden noch bis zu drei Monate mit Neugeräten rechnen. Die Mindestmietdauer beträgt drei Monate, ab diesem Zeitpunkt werden auch neuwertige Geräte im Angebot sein – das heißt generalüberholt, gereinigt und zurückgesetzt.

Otto Now bietet Hardware zum Mieten. (Screenshot: Otto Now)

Zum Mieten stehen eine kleine, dreistellige Anzahl Geräte in den Kategorien Technik, Haushalt und Sport in 22 Unterkategorien zur Verfügung. Zum Beispiel das Sony Xperia XZ Smartphone, ein Fischer Proline E-Bike oder eine Siemens Kühl-Gefrier-Kombination. Otto befindet sich im Moment noch in Gesprächen mit Herstellern, um das Angebot zukünftig noch deutlich zu erweitern, wie ein Unternehmenssprecher t3n.de mitteilt.

Der Mietvertrag wird direkt online abgeschlossen, das Produkt bekommt der Kunde innerhalb von zwei bis drei Werktagen nach Abschluss kostenlos zugesandt. Auch die Rückgabe ist übrigens kostenfrei, die Produkte werden von Otto wieder abgeholt.

Drei Hauptkategorien bietet Otto Now zum Start. Das Produktangbeot soll aber noch erneuert werden. (Screenshot: Otto Now)

Zusätzlich zum Produkt bekommt der Kunde noch ein paar Dienstleistungen gratis dazu: Großgeräte werden nicht nur kostenfrei geliefert, sondern auch angeschlossen.

Preise und Rentabilität

Die Preise für alle Mietobjekte sinken nach einem Jahr um einen auf der Website ersichtlichen Betrag und nach dem zweiten Jahr sinken die Mietpreise ein weiteres Mal.

Ein Beispiel anhand des Sony Xperia XZ:

Jahr 32,99 Euro Jahr 25,99 Euro Jahr 15,99 Euro

Das obengenannte Sony Xperia XZ liegt aktuell bei einem Kaufpreis von 580 Euro bei Amazon, bei Ebay ist das Gerät gebraucht wieder für etwa 450 Euro an dem Mann zu bringen. Bei einer schlichten Kosten-Nutzen-Rechnung wäre kaufen und wieder abstoßen bei einer längeren Nutzung sicher günstiger. Bei unserem Beispiel hätte der Mietvertrag des Smartphones nach etwa vier Monaten die Differenz zwischen An- und Verkauf von etwa 130 Euro verbraucht.

Für Neugierige, Earlyadopter und kurzzeitige Nutzer gut geeignet

Das neue Otto Angebot ist also vor allem für vier Nutzer-Typen interessant: Jeder Earlyadopter, der Geräte nach wenigen Wochen austauscht, Nutzer, die beispielsweise Haushaltsgeräte nur für einen begrenzten Zeitraum benötigen oder bequeme Nutzer, die keine Lust haben sich mit An- und Verkauf auseinanderzusetzen. Und zu guter Letzt: Potentielle Käufer, die ein Gerät lieber erstmal drei Monate in Ruhe ausprobieren wollen, um sich dann erst für einen Kauf zu entscheiden.

In diesem Fall kann das Mietobjekt zwar nicht direkt gekauft werden, aber es kann nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten jederzeit zurückgegeben werden. Und der Weg für die Neuanschaffung ist frei.

