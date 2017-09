Outbank: Banking-Startup ist insolvent

Eine der bekanntesten deutschen Banking-Apps ist pleite: Outbank. Dabei hatte das Startup erst vor wenigen Monaten ein neues Geschäftsmodell vorgestellt. Jetzt soll ein Käufer gesucht werden.

Der Betreiber von Deutschlands wohl bekanntester Banking-App, Outbank, ist pleite. „Trotz stetiger Updates und erster Schritte in Richtung Monetarisierung mussten wir gestern schweren Herzens einen Insolvenzantrag stellen“, teilte das Startup aus Dachau am Dienstag in einem Schreiben an die Kunden mit. Im Zuge der Antragstellung werde nun ein strukturiertes Insolvenzverfahren eröffnet, heißt es.

Outbank ist Deutschlands bekannteste Banking-App. (Bild: Outbank)

Der Fortbestand des ursprünglich 2005 von Tobias Stöger gegründeten Unternehmens hängt nun vom Verhandlungsgeschick der Investoren ab. „Entweder wird ein Käufer gefunden oder Outbank wird langfristig eingestellt“, so Outbank. Vorerst soll sich für die Kunden jedoch nichts ändern. Die App sei weiter ohne Einschränkungen verfügbar und werde auch mit Updates versorgt. Auf entsprechende Nachfragen von t3n.de reagierte Outbank zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels nicht.

Outbank erklärte Geschäftsmodell für gescheitert

Die Insolvenz von Outbank ist der vorläufige Höhepunkt turbulenter Monate. Erst im Juni hatte die zwischenzeitlich neu installierte Outbank-Chefin, Anya Schmidt, das bis dato auf Abonnements basierende Geschäftsmodell für gescheitert erklärt. „Da kann ich völlig offen sein, weil das Abonnement-Modell wirklich gar nicht funktioniert. Das sage ich mittlerweile auch jedem Investor, mit dem wir sprechen“, sagte Schmidt im Gespräch mit t3n.de. Von den monatlich rund 100.000 aktiven Nutzern hätten demnach weniger als ein Prozent für die App bezahlt.

Outbank unternahm daraufhin wenige Wochen später einen Strategieschwenk: Statt mit kostenpflichtigen Abos wollte sich das Unternehmen künftig als Verbraucherplattform positionieren und über Affiliate-Provisionen – etwa durch Tarifvergleiche bei Versicherungen – zu nennenswerten Umsätzen kommen. Wie erfolgreich dieser Schritt bis jetzt war, ist noch unklar.

Kritik aus Nutzerkreisen

In den vergangenen Jahren hat sich Outbank unter Smartphone-Nutzern einen respektablen, wenn auch nicht immer guten Ruf erarbeitet. Durch häufige Änderungen am Geschäftsmodell zog das Startup regelmäßig den Zorn viele Nutzer auf sich. Vor zwei Jahren stieg unter anderem der DHDL-Investor Frank Thelen in das Unternehmen ein – schon damals galt das Investment als Notrettung.

