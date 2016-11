Paintcode 3 erschienen: Zeichnungen jetzt noch besser in Code umwandeln

Paintcode verwandelt Zeichnungen in SVG-, Swift-, Objective-C-, C#-, Javascript- oder Java-Code. Wir verraten euch, welche Neuerungen Version 3 des Tools mitbringt.

Paintcode 3 unterstützt jetzt auch Java und Swift 3

Paintcode ist ein Vektor-Grafik-Programm, das eure Zeichnungen und importierte Grafiken direkt in Code umwandeln kann. Bislang unterstützte die Software Swift 2.3, Objective-C, C#, Javascript und SVG. Die neuerschienene Version 3 von Paintcode generiert auf Wunsch jetzt auch Swift-3-Code. Laut Hersteller konnten außerdem die Swift-Kompilierzeiten in vielen Fällen um das 150-fache im Vergleich zur Vorgängerversion gesteigert werden. Darüber hinaus können dank der neuen Java-Unterstützung jetzt auch Android-Entwickler das Tool zur User-Interface-Gestaltung verwenden.

Paintcode 3 wandelt eure Vektorzeichnungen direkt in nutzbaren Code um. (Screenshot: Paintcode 3)

Eine der spannendsten neuen Funktionen ist das sogenannte Telekinesis-Feature für iOS und macOS. Dank dieser werden alle Änderungen an eurem Entwurf direkt auf der Zielplattform angezeigt. Um die Funktion nutzen zu können, müsst ihr das Telekinesis-Framework in eure App integrieren. Ist das geschafft, reicht die Anmeldung im selben WLAN-Netzwerk, und alle Änderungen werden aus Paintcode direkt an die jeweilige App übertragen.

Paintcode 3: Die weiteren Neuerungen im Überblick

Ebenfalls überarbeitet wurde das Vorschaufenster, das euch dank Zoom-Funktion einen genaueren Blick auf euren Entwurf erlaubt. Mit dem Quicklook-Plugin gibt es eine Art Vorschau-Funktion. Damit könnt ihr schnell einen kurzen Blick in eure Paintcode-Projekte werfen, ohne sie vollständig laden zu müssen. Außerdem stehen euch die Deckkraft-Funktion und die Blend-Modi jetzt für alle Formen zur Verfügung.

Paintcode 3 kostet 110 US-Dollar und kann über die Website des Herstellers erworben werden. Wer Paintcode 2 nach dem 1. Juni 2016 erworben hat, hat Anrecht auf ein kostenfreies Update auf die neue Version. Alle anderen bestehenden Paintcode-Nutzer bekommen immerhin noch einen Rabatt von 20 Prozent.

