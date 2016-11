Schluss mit Paketfrust: Paketbutler startet bundesweit

Pakete empfangen, wenn niemand zu Hause ist – das verspricht der neue Paketbutler der Deutschen Telekom. Eine Übersicht über den neuen Dienst.

Ab dem 14. November können Onlineshopper ihre Pakete dem Paketbutler anvertrauen. Der Paketbutler ist eine faltbare Paketbox, die an der Wohnungstür verankert wird und von jedem Zusteller mit einem Paket befüllt werden kann. Retouren oder auch normaler Paketversand ist mit der Box möglich, dazu kooperiert der Anbieter Deutsche Telekom mit DHL. Beliefern kann den Paketbutler jeder Onlinehändler und jeder Paketdienst.

Das ist der Paketbutler

Eine akku-betriebene faltbare Box mit einem mehrschichtigen Stoffsack als Behälter für Pakete. Die innenliegende Stoffschicht ist komplett mit Edelstahldrähten durchzogen, damit die Pakete nicht entwendet werden können. Ein Anker für die Wohnungstür sichert die Box im Hausflur.

Zusätzlich wird der Paketbutler mit einer enthaltenen Versicherung geliefert, die das 249 Euro teure Gerät in den ersten drei Jahren gegen Beschädigungen bis 180 Euro und gegen den Verlust einer Warensendung bis 750 Euro absichert. Wer keine 249 Euro für die Empfangshilfe ausgeben möchte, kann das gute Stück übrigens auch für 7,99 Euro monatlich mieten.

Der Paketbutler wird vom Besitzer über ein Tastaturfeld zur Pin-Eingabe geöffnet, für Lieferungen und Abholungen stellt der Nutzer das Gerät in den „Versand-“ oder „Empfangen-Modus“.

Der Akku wird über ein mitgeliefertes USB-Kabel geladen und soll bei durchschnittlicher Nutzung, was immer das heißen mag, eine Betriebsdauer von drei Monaten erlauben.

ButlerConnect-App: Pushnachrichten, Zugangscodes teilen, Abholungen beauftragen

Eine App verwaltet die Pin des Paketbutlers und ermöglicht das Teilen des Pins mit Freunden oder Händlern vor Ort. Außerdem zeigt die Anwendung eine Übersicht aller Sendungen, informiert über den Sendungsstatus, den Ladestand des Akkus und lässt den Benutzer direkt in der App Abholungen und Retouren bei DHL beauftragen. Das integrierte GSM-Modul im Paketbutler sorgt dafür, dass die App den Nutzer über jedes zugestellte oder abgeholte Paket in Echtzeit informieren kann.

Die App ist in den ersten drei Jahren inklusive, danach soll der Dienst 1,49 Euro im Monat kosten.

Wie der Paketbutler genutzt werden kann: Indoor und bis maximal 31,5 kg Paketgewicht

Der Paketbutler ist nicht für die Nutzung vor der Haustüre gedacht, sondern für die Nutzung vor Wohnungstüren in Mehrfamilienhäusern oder Wohnblöcken.

Ausgefaltet kann der Paketbutler mit Paketen bis maximal 50 cm x 30 cm x 70 cm und einem Gewicht bis 31,5 kg gefüllt werden. Aktuell kann immer nur eine Sendung zugestellt werden, mehrere Sendungen hintereinander sollen aber in Kürze zumindest bei DHL-Zustellungen möglich sein.

Damit die Paketdienste auch Pakete in den Paketbutler legen, muss vorher für jeden Paketdienst eine sogenannte „Abstellgenehmigung“ ausgefüllt werden. Das Formular muss meist per Post an den Anbieter versandt werden. Der Paketbote sieht dann in seinem PDA einen Hinweis auf die Abstellgenehmigung für den Paketbutler.

Fazit: Ein prinzipiell gutes Angebot mit kleineren Unklarheiten im Kleingedruckten

Kaufen Kunden den Paketbutler, dann ist eine Versicherung und der Butler-Connect-Dienst für die App für 36 Monate enthalten. Der Dienst kostet nach Ablauf der 36 Monate automatisch 1,49 Euro pro Monat, falls der Kunde nicht drei Monate vor Ablauf der Frist kündigt. Der Vertrag verlängert sich immer automatisch um 12 Monate.

Mieten Kunden den Paketbutler, haben sie die Wahl zwischen 24 und 36 Monaten Vertragslaufzeit und müssen den Vertrag sechs Wochen vor Ablauf kündigen, sonst verlängert er sich ebenfalls um 12 Monate.

Der zum Paketbutler gehörige Dienstleister feldsechs lässt leider völlig offen, wie der Nutzer nach Ablauf von 36 Monaten wieder an eine Versicherung für den Paketbutler gelangt. Offensichtlich erlischt der Versicherungsschutz sowohl für Käufer als auch für Mieter automatisch nach 36 Monaten. Auf der Website werden einsehbare Versicherungsbedingungen erwähnt, die zumindest für uns nur per Suchmaschine auffindbar waren und keinerlei Informationen über eine Weiterführung der Versicherung nach den 36 Monaten enthalten.